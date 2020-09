Ohne Fixkostenzuschuss rutscht jedes 3. Stadthotel in die Pleite

FCG-Vida: „Sture Haltung der EU-Kommission gefährdet die Existenz der Betriebe in Wien!“

Wien (OTS) - Maßlos enttäuscht ist die Wiener Stadthotellerie wegen der sturen Haltung der EU-Kommission zum Thema Fixkostenzuschuss. Brüssel hat nämlich das Ansuchen für derartige Zahlungen durch den Staat nicht bewilligt, weil mit der Corona-Krise "keine Katastrophe" vorliegen würde. Die EU-Kommission hat deshalb die von der Regierung gewünschte Verlängerung des bis Mitte September gültigen Fixkostenzuschusses nicht zugestimmt. ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel hat die Hoffnung freilich noch nicht aufgegeben und verhandelt nun mit der EU-Kommission einen staatlichen Fixkostenzuschuss II als Wirtschaftshilfe für die heimischen Unternehmen. Das Problem dabei:

Aufgrund der aktuellen Interpretation der Kommission müssten die Hilfsgelder massiv reduziert werden.

Zeit drängt!

„Die Zeit drängt“, erklären dazu die Vertreter der FCG-vida-Gewerkschaft. „Wenn die Hilfe nicht rasch kommt, dann stehen rund ein Drittel der Stadthotels vor dem Ruin und müssten für immer zusperren!“ zeigen sich der FCG-vida Bundesvorsitzene Christian Gruber und sein Wiener Kollege Norbert Bauer über die sture Haltung in Brüssel enttäuscht. „Wir können nur hoffen, dass es doch noch zu einer Einigung kommt und zwar zu einer Einigung in der ursprünglich angestrebten Form und Höhe!“ Nur so könnten die ernsthaft gefährdeten Betriebe über die Runden kommen und damit auch längerfristig gerettet werden.

