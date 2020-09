AVISO: Pressekonferenz Team HC Strache

Bundesobmann HC Strache, Klubobmann LAbg. Karl Baron sowie die HC-Kandidaten Franziska Wachter, Erich-Michael Bürger und Thomas Neuhuber laden zur Pressekonferenz

Wien (OTS) - Hiermit laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien aus aktuellem Anlass zu folgendem Termin ein:



PRESSEKONFERENZ zu den Themen

• Corona-Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft sind reiner Nepp!

• Einbringung einer Petition zur Aussetzung von Gebühren und Abgaben an die Stadt Wien zu Entlastung der Gastronomie und Tourismuswirtschaft in Wien.



mit Bundesobmann HC Strache, Klubobmann LAbg. Karl Baron sowie den HC-Kandidaten Franziska Wachter, Erich-Michael Bürger und Thomas Neuhuber



Zeit: Mittwoch, 23. September 2020, um 09:00 Uhr

Ort: Team HC Strache, GR- und LT-Klub, Ebendorferstraße 4/EG, 1010 Wien



Das 'Team HC Strache - Allianz für Österreich' wird die Pressekonferenz via Livestream auf ihrer Webseite (www.teamhcstrache.at) sowie auf Facebook (www.fb.com/StracheHeinzChristian) übertragen. Eine diesbezügliche Pressemitteilung mit Download-Link des Livestreams wird ggf. nach der Pressekonferenz ausgesandt.



Wir bitten um Verständnis, dass der Zutritt zur Pressekonferenz nur nach vorher erfolgter Akkreditierung möglich ist. Akkreditierungswünsche richten Sie bitte unter Angabe Ihres Namens und des Mediums per Mail an roland.hofbauer @ teamhcstrache.at oder telefonisch unter +43 (0)677 623 748 98.



