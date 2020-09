Grüne Landstraße/Grünalternative Jugend Wien/VERDE Wien: “Wir müssen den öffentlichen Raum radikal neu verteilen!”

Wien (OTS) - Morgen, Dienstag ab 16:00 Uhr, rufen die Grünen Landstraße gemeinsam mit der Grünalternativen Jugend und der Schüler*innenorganisation VERDE zur Demonstration auf der Landstraßer Hauptstraße auf. Im Mittelpunkt steht Bürgerinnen und Bürger für klimafreundliche Mobilität zu sensibilisieren, Aufmerksamkeit für Verkehrsprobleme zu schaffen und umweltverträgliche Lösungen zu suchen.



"Wir haben keine Zeit mehr, um Betonwüsten zu verteidigen. Wir müssen den öffentlichen Raum radikal neu verteilen", betont Anna Klopf, Bezirkssprecherin der Grünalternativen Jugend Landstraße. "Das heißt Fassaden zu begrünen und Bäume zu pflanzen, wo es nur geht. Verkehr entschleunigen und den Ausbau des öffentlichen Verkehrs forcieren. Nur so können wir die Klimakrise aktiv bekämpfen und die Hitze in der Stadt für die Menschen erträglicher machen", so Klopf.



Bora Akcay, Klubobmann und Spitzenkandidat der Grünen im 3. Bezirk, erneuert die Forderung nach einer Begegnungszone in der Landstraßer Hauptstraße: „Unser Bezirk wird in den kommenden Jahren weiterwachsen. Dadurch wird es nicht nur Öffi-Anbindungen brauchen, sondern auch genügend Platz zum Gehen, Radfahren und Verweilen. Eine wissenschaftliche Basis ist für uns bei der strategischen Planung unerlässlich. Hier zeigt es sich, dass eine Verlangsamung des motorisierten Individualverkehrs sehr positiv auf die Lebensqualität der Bewohner*innen auswirkt.“



Die Demonstration findet zwischen Landstraßer Hauptstraßer 54 bis 58 auf Höhe des Rochusmarktes statt. Von 16.00 bis 22.00 ist die Straße für den PKW- und LKW-Verkehr gesperrt. Die Buslinien 4A und 74A bleiben ohne Beeinträchtigungen und werden im Sinne einer Begegnungszone durch die Demonstrationsbereich geleitet.



RednerInnen:

Anna Klopf (Bezirkssprecherin Grünalternative Jugend Landstraße)

Susanne Nückel (Bezirksrätin Grüne Landstraße)

Bora Akcay (Spitzenkandidat Grüne Landstraße)

Filip Paspalj (Bezirksrat Grüne Landstraße)

Felix Stadler (Kandidat für den Gemeinderat, Grüne Wien)





