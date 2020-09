Apothekerkammer: Corona-Schutzmaßnahmen bitte befolgen

Apothekerinnen und Apotheker sind immer für die Menschen da – und sie bleiben da

Wien (OTS) - Angesichts verschärfter Corona-Schutzmaßnahmen erneuern Apothekerinnen und Apotheker ihre Bitte an die Bevölkerung, den neuen Schutzvorschriften jedenfalls Folge zu leisten. „Wir appellieren an die Eigenverantwortung der Menschen. Es geht dabei nicht nur um den Selbstschutz, sondern auch um einen Akt der Rücksicht und Solidarität gegenüber allen Mitbürgerinnen und -bürgern“, betont Mag. pharm. Susanne Ergott-Badawi, Präsidiumsmitglied der Österreichischen Apothekerkammer.

Der Apotheke kommt gerade in Coronazeiten außerordentliche Wichtigkeit für die Bevölkerung als häufig aufgesuchter Ort der Sicherheit zu. Mehr als 400.000 Personen betreten pro Tag eine österreichische Apotheke. „Bitte befolgen Sie weiterhin die Maskenpflicht in den Apotheken. Sie schützen damit sich, ihre Mitmenschen und auch das Apothekenpersonal. Nur wenn wir uns alle gemeinsam an die Regeln halten, können wir dem Virus die Stirn bieten. Schauen wir auf einander, damit wir alle gesund bleiben,“ so der Appell Ergott-Badawis.

Das Corona-Sicherheitssystem in den 1.400 österreichischen Apotheken gilt als weltweit beispielgebend. Es ist Aufgabe und Wunsch der rund 6.200 Apothekerinnen und Apotheker und deren Teams, für die Sicherheit der Menschen zu sorgen. Dies gilt nicht nur für das Thema Arzneimittelsicherheit, sondern auch für den Schutz vor einer Infektion. In der Apotheke ums Eck finden Kundinnen und Kunden, Patientinnen und Patienten immer ein „offenes Ohr“.

Ergott-Badawi verweist in diesem Zusammenhang auf den Leitspruch der Apothekerschaft „Wir bleiben da. Für Sie“: „In Zeiten wie diesen ist es wichtig, darauf vertrauen zu können, dass man weiterhin gut versorgt wird. Dass man sich keine Sorgen machen muss, ob man ein benötigtes Medikament bekommt. Dafür sorgen Apothekerinnen und Apotheker in ganz Österreich, bei Tag und Nacht, 356 Tage im Jahr.“

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Apothekerkammer

Kommunikation

Tel: 01 / 404 14 - 600

E-Mail: presse @ apothekerkammer.at