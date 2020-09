„DIE.NACHT“: Kristina Inhof und Dr. Siegfried Meryn bei „Willkommen Österreich“ am 22. September in ORF 1

Außerdem: Benny Hörtnagl begrüßt Voodoo Jürgens „Live im SK1“

Wien (OTS) - Seit letzter Woche gibt es die achtstufige Corona-Ampel – zumindest bei „Willkommen Österreich“. In einer neuen Ausgabe am Dienstag, dem 22. September 2020, um 22.00 Uhr in ORF 1 hat Talkgast und ORF-Gesundheitsexperte Dr. Siegfried Meryn die Expertenmeinung dazu parat. Ebenfalls im fast tanzparkett-tauglich geleerten Studio zu Gast ist die neue „Dancing Stars“-Moderatorin Kristina Inhof, die für diese Staffel ab 25. September in ORF 1 den Fußballrasen gegen den Ballroom tauscht. Danach um 23.15 Uhr präsentiert Voodoo Jürgens sich und seinen Sound bei Benny Hörtnagl „Live im SK1“ und begrüßt im ORF-Tonstudio zu einer Late-Night-Music-Session. Als Special Guests sind diesmal Jazz Gitti und Kreiml & Samurai mit dabei.

„Willkommen Österreich mit Stermann und Grissemann“ um 22.00 Uhr

Dem ORF-Publikum ist Dr. Siegfried Meryn wohl kein Unbekannter. Der Facharzt und Professor für Innere Medizin ist landesweit als kompetenter Gesundheitsexperte bekannt und hat unter anderem die Bestseller „Das große ORF-Gesundheitsbuch“ und „Das große ORF-Ernährungsbuch“ verfasst. Als ORF Gesundheitsbeirat begleitet er die ORF-Initiative „Bewusst gesund“. Was Dr. Meryn für die Gesundheitsinformation ist, ist Kristina Inhof für den Frauenfußball. Seit 2017 präsentiert sie neben der „Bundesliga live“ auch das monatliche „Frauen-Fußball-Magazin“ in ORF SPORT +. Die sportbegeisterte Moderatorin springt für Mirjam Weichselbraun ein und moderiert „Dancing Stars“ 2020. Mit Stermann und Grissemann spricht sie u. a. über Cha-Cha-Cha und Chancentod, Schwalben und Slowfox.

„Live im SK1: Voodoo Jürgens“ um 23.15 Uhr

„Was machma Voodoo?“ – „Heute grob ma Tote aus!“. Der Chronist, der Geschichtenerzähler, das Original: Voodoo Jürgens präsentiert seinen Sound und sich „Live im SK1“. Einst Friedhofsgärtner, Model, Sexspielzeugverkäufer („aber nur ein paar Tage, dachte das macht sich gut im Lebenslauf“) kommt mit seinem Album „’S klane Glücksspiel“, das vor Kurzem mit dem Amadeus Austrian Music Award 2020 für das beste Album ausgezeichnet wurde. Voodoo Jürgens, in Tulln aufgewachsen, wird im Talk mit Benny Hörtnagl einige Geschichten auspacken: über seine Anfänge in der Musikszene, wie aus David Voodoo wurde, über sein Wien, die wichtigsten Wien-Vokabeln für Nicht-Wiener/innen und seine Arbeit mit Jazz Gitti. Sie wird mit ihm den Album-Titeltrack live performen, mit Kreiml & Samurai als weitere Special Guests präsentiert er die Geschichte der „3 Nagetiere“. „Live im SK1“ begrüßt Voodoo Jürgens im ORF-Tonstudio zu einer Late-Night-Music-Session.

