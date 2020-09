Sieber: Wichtige Entscheidungen für die Familien in Österreich

ÖVP-Familiensprecher zum Familienausschuss: Aufstockung des Familienhärtefonds, Erhöhung der Zuverdienstgrenze und COVID-Investitionsprämie sind gute Signale

Wien (OTS/ÖVP-PK) - In der heutigen Sitzung des Familienausschusses wurden wichtige Entscheidungen zur Unterstützung und Stärkung der Familien in Österreich beschlossen, bezieht sich ÖVP-Familiensprecher Abg. Norbert Sieber auf die Aufstockung des Familienhärtefonds, die Erhöhung der Zuverdienstgrenze und die Erhöhung der COVID-Investitionsprämie. „Das sind weitere gute und richtige Signale, dass wir die Familien in unserem Land schätzen und entsprechend unterstützen – gerade in schwierigen Zeiten steht die ÖVP an der Seite der Familien!“

- So wird der Familienhärtefonds um weitere 40 Millionen auf 100 Millionen Euro aufgestockt, betont Sieber und bezieht sich auf aktuelle Zahlen: bis jetzt wurden 50.000 Anträge positiv beschieden, 55 Millionen Euro bereits überwiesen. „Die Förderungen aus dem Corona-Familienhärtefonds haben zwar bereits vielen Familien geholfen, die Zahl der Antragstellungen ist allerdings wesentlich höher als angenommen. Damit wurde eine Aufstockung des Familienhärtefonds dringend nötig. Dem entsprechen wir durch unsere Beschlüsse im Ausschuss und im Nationalratsplenum am kommenden Mittwoch“, so Sieber.

- Die Zuverdienstgrenze zur Familienbeihilfe wird außerdem ab dem Kalenderjahr 2020 von 10.000 auf 15.000 Euro erhöht. „Die neue Regelung - Zuverdienst neben dem Studium ohne Einbußen bei der Familienbeihilfe - bringt mehr Flexibilität und Sicherheit“, betont Sieber. Er sieht darin einen wichtigen Schritt in eine bessere Vereinbarkeit und somit in Selbständigkeit und Unabhängigkeit.

- „Arbeit, Familie und Jugend kann man auch im Zusammenhang mit der Wertschöpfungskette nicht trennen“. In diesem Sinne stattet Sieber ÖVP-Wirtschaftssprecher Peter Haubner Dank ab. Mittels Antrags hat sich Haubner für eine Erhöhung der COVID-19- Investitionsprämie für Unternehmen von einer Milliarde auf zwei Milliarden Euro eingesetzt, die für die Unternehmen und die damit verbundenen Arbeitsplätze und somit auch für die Familien von immenser Dringlichkeit sind. „Mit der Investitionsprämie werden in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten konjunkturelle Anreize für betriebliche Investitionen gesetzt. Dadurch werden Beschäftigung und Wachstum ermöglicht.“ Dieser Antrag hat in der heutigen Ausschusssitzung die Mehrheit bekommen.

(Schluss)

