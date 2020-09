„Report“: Corona-Ampel, Corona-Gesetzgebung, Zustand der Koalition und Verschwörungsideologien

Die blinkende Corona-Ampel

Die Bundesländer, die derzeit in den unterschiedlichsten Ampel-Farben leuchten, reagieren auch unterschiedlich bei der Meldung Infizierter, bei der Kontaktverfolgung und den Beschränkungen für ihre Bewohnerinnen und Bewohner. Die Entscheidung darüber liegt bei den jeweiligen Gesundheitsbehörden. Ist da der Spielraum zu groß? Yilmaz Gülüm und Helga Lazar haben im Osten, Westen und Süden Österreichs nachgefragt, ob und wie unterschiedlich die Maßnahmen gegen die Pandemie gehandhabt werden.

Dazu live der Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz, der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer.

Corona-Gesetz: Eine schwere Geburt

Nach langem Hin und Her wird kommenden Mittwoch im Nationalrat die Novelle des Epidemiegesetzes beschlossen. Viele Bestimmungen, die der Eindämmung der Corona-Epidemie dienen, wurden bisher als unklar oder nicht verfassungskonform kritisiert. Entspricht die Corona-Gesetzgebung nun der Verfassung? Gibt es immer noch strittige Punkte? Und warum sind dem Gesundheitsministerium bisher so viele Fehler passiert? Eine Analyse von Stefan Daubrawa und Eva Maria Kaiser.

Türkis-grünes Gerangel

In der Corona-Krise nimmt das politische Gerangel zwischen den Koalitionspartnern zu. Diskussionen über die Corona-Ampel und die richtigen Maßnahmen bleiben nicht mehr nur intern, sondern prägen auch immer mehr das Bild in der Öffentlichkeit. Dazu kommen die Unstimmigkeiten in der Migrations- und Klimapolitik. Ein Bericht über den Zustand der Koalition von Martin Pusch und Alexander Sattmann.

Gefährliche Zweifel

Verschwörungstheorien entwickeln sich immer mehr zu einem Problem, gerade in Corona-Zeiten. Immer mehr Menschen glauben nicht mehr an das, was Politikerinnen und Politiker sagen und Medien berichten. Sie bezweifeln den Klimawandel oder das Coronavirus, lehnen Impfungen ab oder fürchten sich vor Eingriffen des Staates. Bei großen Corona-Demos wie in Berlin Ende August mischen sich diese Gruppen auch mit Rechtsextremen und Reichsbürgern. Im „Report“ erklären Expertinnen und Experten, was diese Verschwörungsideologien verbindet, wie man das Phänomen einordnen kann und wie Aufklärung funktionieren könnte. Julia Ortner berichtet.

