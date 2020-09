Wiener ÖVP will Corona-Management der Stadt in Bürgermeister-Hände legen

Wien (OTS/RK) - Das Corona-Management der Stadt Wien soll zur „Chefsache“ werden, und Bürgermeister Ludwig übernehmen: Das haben heute, Montag, der nicht-amtsführende Stadtrat Markus Wölbitsch-Milan von der ÖVP und Gemeinderätin und VP-Gesundheitssprecherin Ingrid Korosec im Rahmen eines Pressegesprächs gefordert. Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) habe laut Wölbitsch „das Corona-Virus von Beginn an nicht ernst genommen“. „Hackers Krisenmanagement in Wien ist gescheitert“, so Wölbitsch weiter.

Korosec forderte darüber hinaus eine Aufstockung der Personalressourcen im Magistrat sowie „Umschulungen für bestehendes Personal.“ Außerdem erneuerte Korosec ihre Forderungen von Ende Mai: Testergebnisse müssten innerhalb von 24 Stunden vorliegen; im gleichen Zeitraum müsste das Contact Tracing durchgeführt werden; die verordnete Quarantäne müsste strenger kontrolliert werden; Infektions-Zahlen müssten „transparent auf Bezirksebene“ veröffentlicht werden; Öffi-Garnitur-Türen müssten sich automatisch öffnen sowie Desinfektionsmittel im öffentlichen Verkehr bereitgestellt werden.

