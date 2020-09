Heinisch-Hosek zu Gewaltschutz: Gefahrenlage für Frauen nicht bagatellisieren!

SPÖ-Frauen fordern Gewaltschutzgipfel mit ExpertInnen und Frauenorganisationen

Wien (OTS/SK) - „Wir brauchen dringend einen Gewaltschutzgipfel mit ExpertInnen und Frauenorganisationen!“, so SPÖ-Frauenvorsitzende und SPÖ-Frauensprecherin Gabriele Heinisch-Hosek. Bei der heutigen Pressekonferenz mit Frauenministerin Raab und Innenminister Nehammer zum Thema Gewalt wurden keine konkreten Maßnahmen präsentiert. "Es wurde sogar der Eindruck vermittelt, das Problem sei nicht so akut wie angenommen. Das ist alarmierend. Die Gefahrenlage für Frauen darf nicht bagatellisiert werden!“, so Heinisch-Hosek.

„Der Dialog mit den ExpertInnen im Gewaltschutzbereich muss von der Regierung viel stärker geführt werden. Wir müssen bei diesem Thema alle an einem Strang ziehen!“, so Heinisch-Hosek.

Die SPÖ fordert erneut ein Soforthilfepaket von 5 Millionen Euro. Ebenso drängt die SPÖ seit langem darauf, dass die Hochrisiko-Fallkonferenzen, die hoch gefährliche Fälle analysieren und beraten sollen, österreichweit ausgerollt werden. (Schluss) up

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at