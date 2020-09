„Dancing Stars“: Das multimediale Package zum ORF-Ballroom

Wien (OTS) - Wenn die „Dancing Stars“ ab 25. September 2020 jeden Freitag live um 20.15 Uhr in ORF 1 den ORF-Ballroom wiedereröffnen, sind selbstverständlich auch dancingstars.ORF.at, die ORF-TVthek, ORF extra und der ORF TELETEXT wieder mit umfangreichen Packages für die Fans dabei.

Ab sofort können Fans wie gewohnt auf dancingstars.ORF.at alles finden, was es über Stars, Profis, Jury, Proben, Trainings und das Geschehen hinter den Kulissen zu wissen gibt. Außerdem stehen exklusive Interviews, Videos der Auftritte und Backstage-Videos, eine Auswahl der interessantesten, unter dem Hashtag #DancingStars geposteten Social-Media-Beiträge und vieles mehr bereit. Auch die „Dancing-Stars“-Facebook-Seite bietet Tanzbegeisterten laufend aktuelle Infos rund um die neue Staffel.

Die ORF-TVthek sorgt wieder dafür, dass Fans nichts verpassen, auch wenn sie „Dancing Stars“ nicht live via Fernsehen sehen können. Denn unter TVthek.ORF.at werden Live-Streams aller Shows fürs Mitdabeisein via PC, Laptop, Tablet oder Smartphone angeboten. Außerdem bleiben alle Folgen als Video-on-Demand bis sieben Tage nach dem Finale online abrufbar. Und alle weiteren Beiträge, Interviews etc. anderer ORF-TV-Sendungen rund um den Tanz-Event werden in einem Themenschwerpunkt auf einen Blick zusammengefasst.

ORF extra präsentiert die Lieblingsrezepte der „Dancing Stars“ zum Nachkochen und bietet in einem regelmäßigen Newsletter alle wichtigen Infos rund um die Shows.

Für tanzbegeisterte Leserinnen und Leser des ORF TELETEXT wird in den Magazinen „Kultur und Show“ sowie „Leute“ ausführlich über das Geschehen vor und hinter den Kulissen berichtet, wobei neben Vor- und Nachberichten zu den Shows u. a. auch Interviews mit den „Dancing Stars“ auf dem Plan stehen.

