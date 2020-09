Die Investment Corporation of Dubai ruft Dubai Global Connect, einen einzigartigen weltweiten Großhandelsmarkt, ins Leben

Dubai, Vae (OTS) - Kündigt strategische Partnerschaft mit dem US-amerikanischen Betreiber des Dallas Market Center an

Die Investment Corporation of Dubai (ICD) gab heute in Zusammenarbeit mit Dubai South die Gründung von Dubai Global Connect (DGC) bekannt, einem 1 Million Quadratmeter großen B2B-Großhandelsmarkt in Dubai, der Käufern und Verkäufern die Möglichkeit bietet, das ganze Jahr über an einem zentralen Ort sicher und einfach mit hochwertigen Waren aus aller Welt zu handeln. Der Schwerpunkt wird zunächst auf drei Sektoren liegen, die als groß genug, aufstrebend und für die Region relevant eingestuft wurden: Möbel & Wohnen, Essen und Mode.

DGC hat seinerseits heute bekannt gegeben, dass es eine strategische Partnerschaft mit der in den USA ansässigen Market Center Management Company (MCMC) zur Entwicklung und Verwaltung der hochmodernen dauerhaften Showroom-Umgebung von DGC geschlossen hat, das ganzjährig professionellen Einzelhandelskäufern und Designern, Herstellern und Fachleuten aus der Industrie zur Verfügung stehen soll und von den jeweiligen Anbietern ganz nach ihrem eigenen Stil und Budget ausgestattet werden kann. Die Showrooms sind für die Öffentlichkeit geschlossen.

Seine Exzellenz Mohammed I. Al Shaibani, Managing Director der Investment Corporation of Dubai, erklärte: "Im Rahmen unseres Auftrags zur Stärkung der Position Dubais als globale, wettbewerbsfähige Wirtschaft hat die ICD sich der Gründung von DGC mit der Vision angeschlossen, eine einzigartige Handelsinfrastruktur aufzubauen, die die Effizienz der globalen Handelsströme durch Dubai steigert. Wir freuen uns, gemeinsam mit der MCMC unsere Teams bei der Verwirklichung dieser Vision sowie bei der Entwicklung und Verwaltung des Marktes zu unterstützen."

Die MCMC verfügt über ein alleiniges Privateigentum am Dallas Market Center (DMC), das seit über 65 Jahren in den USA tätig ist, sowie über multinationale Erfahrung im Besitz und Management von Großhandelsmärkten wie dem Brussels International Trade Mart und dem ShanghaiMart sowie über Beratungserfahrung an weiteren Projekten in Kolumbien, Vietnam und Portugal.

Cindy Morris, CEO der MCMC, erklärte: "Wir freuen uns, Teil dieser wirklich einzigartigen Gelegenheit für Dubai zu sein, die Schwachstellen der Branche anzugehen und ein wichtige, globale Plattform für den Großhandel zu schaffen. Die mehrjährige Vereinbarung hat das Ziel, die Teamzusammenarbeit zwischen unseren Unternehmen zu fördern und schlussendlich dazu beizutragen, ein Handelszentrum für Käufer und Verkäufer aus der ganzen Welt zu schaffen."

DGC ist ein einzigartiges Projekt, da es sich neben regionalen Zielgruppen auch auf eine weltweite Zielgruppe konzentriert, um einen wirklich herkunftsneutralen Markt für den Handel mit Waren aus der ganzen Welt zu schaffen. Traditionell konzentrieren sich die Großhandelsmärkte auf die Förderung der innenpolitischen Agenda, indem sie die Verkäufer lokaler Produkte mit internationalen Käufern zusammenbrachten oder regionalen Käufergruppen die regionalen Produkte anboten.

"DGC ist schon seit langer Zeit in Planung, ist aber im aktuellen globalen Handelsumfeld noch wichtiger und notwendiger geworden. Der Aufbau eines kontrollierten, dauerhaften Marktumfelds kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, da Eventveranstalter und ihre Teilnehmer aktuell mit reduzierten Reisebudgets und der Notwendigkeit, Versammlungen kleiner und mit strengeren Maßnahmen durchzuführen, fertig werden müssen. Mit DGC können sich die Händler auf halbem Weg treffen, indem sie den Lieferanten und Herstellern an einem zentralen, leicht erreichbaren Ort eine globale Plattform zur Verfügung stellen und den Käufern ein sicheres Kaufumfeld und einen Bezugspunkt bieten, der das ganze Jahr über geöffnet ist", erläuterte Douraid Zaghouani, COO der ICD und Vorsitzender von Dubai Global Connect.

DGC, die "Handelsstadt", befindet sich bereits im Bau. Im vierten Quartal 2020 wurde ein spezielles Besucherzentrum eröffnet. Der Markt soll in mehreren Phasen fertiggestellt werden. Die erste Phase umfasst 400.000 Quadratmeter dedizierter Handelseinrichtungen, darunter Lagerungsmöglichkeiten vor Ort, Geschäftsbüros, ein Innovationszentrum sowie ein Smart Service Center für Drittanbieter.

Die Gebäude-Infrastruktur von DGC befindet sich im Mittelpunkt von Dubais Logistikzentrum in Dubai South gleich neben dem internationalen Flughafen Al Maktoum und bietet eine direkte Verbindung zum Hafen Jebel Ali. Sie wird durch erstklassige Dienstleistungen und optimale Geschäftslösungen im Logistikviertel unterstützt. Dazu gehört auch eine digitale Großhandelsplattform, die Großhandelsverkäufer und -käufer online verbindet und einen problemlosen Handel über DGC ermöglicht.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.dubaiglobalconnect.com

INFORMATIONEN ZU DGC:



Dubai Global Connect (DGC) ist der weltweit erste Großhandelsmarkt mit globaler Ausrichtung. Auf Initiative der Investment Corporation of Dubai (ICD) bietet die "Handelsstadt" zweckgebundene Einrichtungen und unterstützende Infrastruktur auf einem ganzjährig stattfindenden, herkunftsneutralen Markt und auf einer Messe, auf denen sich Käufer und Verkäufer aus aller Welt in den Bereichen Möbel & Wohnen, Essen und Mode vernetzen und Geschäfte abschließen können. DGC ist ein eigenes Ökosystem in günstiger Lage im geografisch vorteilhaft gelegenen Dubai, das sich dem Wachstum der von ihm geförderten Branchen und ihrer globalen Händler verschrieben hat.

INFORMATIONEN ZUR MCMC:

Die Market Center Management Company (MCMC) ist ein internationales Marktzentrum und Messeverwaltungsunternehmen mit mehr als sechzig Jahren Erfahrung in den Bereichen Entwicklung, Eigentum, Beratung und/oder Management von großen B2B-Großhandelszentren und zugehörigen Messen auf der ganzen Welt.

Das Unternehmen verwaltet derzeit ein globales Portfolio von 7 Millionen Quadratfuß an Marktzentrum-Handelsfläche.

INFORMATIONEN ZUR ICD:

Die Investment Corporation of Dubai (ICD), der Hauptinvestitionszweig der Regierung von Dubai, wurde im Mai 2006 durch Dekret (11) von 2006 mit dem Auftrag gegründet, das Portfolio der Handelsunternehmen und Beteiligungen der Regierung von Dubai zu konsolidieren und zu verwalten.

Die ICD verfügt über ein vielfältiges Portfolio an Vermögenswerten auf lokaler und internationaler Ebene in einem breiten Spektrum der Branchen, die dem Entwurf der dynamischen Wirtschaft Dubais zugrunde liegen.

Informationen zu Dubai South

Dubai South ist eine in der Entstehung befindliche Stadt im Emirat Dubai auf einer Fläche von 145 km², die am Ende eine Million Einwohner haben soll.

Die Stadt wurde 2006 als Projekt der Regierung von Dubai ins Leben gerufen und hat das Ziel, die Visionen von Seiner Hoheit Scheich Mohammed Bin Rashed Al Maktoum umzusetzen, indem die im Dubai Plan 2021 aufgeführten städtischen und gesellschaftlichen Aspekte aufgegriffen werden.

Die Wirtschaftsplattform von Dubai South unterstützt alle erdenklichen Unternehmen und Branchen. Die Stadt ist außerdem die Heimat des internationalen Flughafens Al Maktoum und der Expo 2020.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1276925/Dubai_Global_Connect.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1276923/Dubai_Global_Connect_Phase_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1276924/Dubai_Global_Connect_Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Info @ dubaiglobalconnect.com