Toto: Jackpot und Garantie13er – es geht um 100.000 Euro

Jackpots in der Torwette gehen in die nächste Runde

Wien (OTS) - Kein Spielteilnehmer tippte den Dreizehner richtig. Dafür gibt es ein richtig großes Trostpflaster: einen Garantie13er mit 100.000 Euro. Im Dreizehner-Gewinnrang warten somit garantiert 100.000 Euro auf die Spielteilnehmer der Totorunde 39A.

In der Torwette gab es zum wiederholten Male keine fünf und auch keine vier richtigen Ergebnisse, womit die Jackpots in beiden Rängen in die nächste Runde gehen.

Annahmeschluss für die Toto Runde 39A ist am Dienstag, um 17:50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 38B

JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 5.166,17 – 100.000 Euro warten JP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 2.789,73 3 Elfer zu je EUR 206,60 51 Zehner zu je EUR 24,30 136 5er Bonus zu je EUR 3,70

Der richtige Tipp: X 2 2 2 2 / X 2 1 2 X 2 2 2 2 X 2 X 1

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 25.393,92 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 1.896,38 Torwette 3. Rang: 6 zu je EUR 72,40 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 135.963,40

Torwette-Resultate: 1:1 0:+ 0:2 2:+ 1:+

