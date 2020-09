Vortrag „Kraner und Wiener“ im Bezirksmuseum Wieden

Anmeldungen zum Referat am 23.9.: bm1040@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - In der Reihe „Wiedener Vorträge“ referiert Dieter Schmutzer am Mittwoch, 23. September, im Bezirksmuseum Wieden (4., Klagbaumgasse 4) über die Unterhalter Cissy Kraner (1918 – 2012) und Hugo Wiener (1904 – 1993). Um 18.30 Uhr fängt der kurzweilige Vortrag „Cissy Kraner und Hugo Wiener“ an. In der Vergangenheit wurden 2 Verkehrsflächen nach den unvergessenen Künstlern benannt, der Cissy-Kraner-Platz und der Hugo-Wiener-Platz auf der Wieden. Schmutzer spricht an dem Abend über die Lebenswege und die künstlerische Arbeit von Kraner und Wiener.

Von der Zeit in der Emigration und der Heimkehr nach Wien bis zu Chanson-Erfolgen wie „Ich wünsch‘ mir zum Geburtstag einen Vorderzahn“ sowie „Aber der Novak lässt mich nicht verkommen“ reichen die Schilderungen. Der Kenner umrahmt die Ausführungen über das Künstler-Ehepaar mit Bildern und Erinnerungen aus der „Tonkonserve“. Der Zutritt ist gratis. Anmeldungen sind nötig: Telefon 581 24 72 (Dienstag: 10.00 bis 12.00 Uhr, Mittwoch: ab 16.30 Uhr). Reservierung per E-Mail: bm1040@bezirksmuseum.at.

Bitte um Beachtung der Corona-Vorsichtsmaßnahmen: Das Publikum soll eigene Mund-Nase-Schutzmasken tragen. Gleichfalls ist die Bekanntgabe von Kontaktdaten erforderlich. Abstände zu anderen Personen sind einzuhalten. Hand-Desinfektionsmittel stehen für die Zuhörerschaft zur Verfügung. Der Referent Dieter Schmutzer stellt sich im Internet vor: https://dieter-schmutzer.at

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Wieden: www.bezirksmuseum.at

Cissy Kraner (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Cissy_Kraner

Hugo Wiener (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Hugo_Wiener

Cissy-Kraner-Platz (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Cissy-Kraner-Platz

Hugo-Wiener-Platz (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Hugo-Wiener-Platz

Veranstaltungen im 4. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/wieden/

