Kreative niederösterreichische Geschäftsprojekte gesucht

LR Danninger/Präsident Ecker: Creative Business Award 2021 startet

St. Pölten (OTS/NLK) - Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger und der Präsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich, Wolfgang Ecker, informieren gemeinsam über den Start der Einreichfrist zum Creative Business Award 2021.

„Kreativität ist ein entscheidender Faktor im Geschäftsleben und oft die Voraus-setzung für Innovationen. Für den Wirtschaftsstandort Niederösterreich sind daher die kreativen Umsetzungen der niederösterreichischen Unternehmerinnen und Unternehmer, auch der angehenden, von großer Bedeutung.“ ist Landesrat Danninger überzeugt.

WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker sieht einen klaren Vorteil, Kreativität in den Fokus zu stellen: „Neue Wege zu suchen und zu gehen, eröffnet den Unternehmen neue Chancen. Kreativität macht in unseren Unternehmen niemals Pause und darf auch niemals Pause machen. Das wollen wir mit dem Award in den Fokus rücken und noch weiter verstärken.“

Der Creative Business Award (CBA) wird im Frühjahr 2021 verliehen, Geldpreise und mediale Präsenz erwarten die Gewinnerinnen und Gewinner. Eingereicht werden kann in drei Kategorien: Creative Idea/Start-Up, Creative Business, Creative Student. Die besten Projekte pro Kategorie werden mit je 3.000 Euro in bar prämiert.

Für den CBA 2021 haben wir einen Schwerpunkt gewählt: Wichtig ist uns der regionale Bezug und die regionale Wertschöpfung der Projekte“ konkretisieren Präsident Ecker und Landesrat Danninger den Fokus des neuen Wettbewerbs.

Die Jury zum Creative Business Award bewertet nach den Kriterien Kreativität (einzigartig, neuartig und/oder originell), Kundennutzen, Umsetzung und Qualität der Einreichung. Durchgeführt wird der CBA Award von riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich, und der New Design University, der Privatuniversität der Wirtschaftskammer Niederösterreich für Gestaltung, Technik und Business. Die Einreichfrist geht vom 21. September 2020 bis 6. Jänner 2021.

