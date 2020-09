Brigittenau: Gedenken an den Literaten Christian Loidl

Wien (OTS/RK) - Die nächste Veranstaltung im „Aktionsradius Wien“-Vereinslokal (20., Gaußplatz 11) hat den Titel „Vom Finden und Filtern“: Am Dienstag, 22. September, wird an den verstorbenen Literaten Christian Loidl (1957 – 2001) erinnert. Organisator dieses Gedenkabends ist der Verein „farnblüte“. Ab 19.30 Uhr stehen die einstmaligen „Schöpfungsprozesse“ des Christian Loidl im Fokus. Der Eintritt ist kostenlos. Das „Aktionsradius Wien“-Team freut sich aber über Spenden. Das Publikum hat Covid-19-Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten. Notwendig sind Anmeldungen per E-Mail: office@aktionsradius.at.

An der Hommage an Christian Loidl wirken Christian Katt, Jaan Karl Klasmann, Eva Lavric, Monika Heimbach, Richard Weihs und Pia Palme mit. Das Programm wird seitens des Bezirkes und von weiteren Partnern unterstützt. Beantwortung von Fragen zu der Zusammenkunft: Telefon 332 26 94 („Aktionsradius Wien“). Mehr Infos über Loidl im Internet: www.christian-loidl.com.

