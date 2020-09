Grüne Wien/Meinhard-Schiebel zu Weltalzheimertag: Unterstützung in Zeiten von Covid-19 aufrecht erhalten

Wien (OTS) - Menschen mit einer demenziellen Erkrankung sind in der Covid-19-Krise in eine besonders schwierige Situation geraten. Ihre Unterstützungsangebote konnten öfter nur unter schwierigen Umständen aufrecht erhalten werden.



„Das „Demenzfreundliche Wien“ - eine großflächige Aktion der Wiener Bezirke - ist in den letzten Jahren Schritt für Schritt ausgebaut worden. Eines der wichtigsten Anliegen ist es, Menschen mit einer demenziellen Erkrankung und ihre pflegenden Angehörigen und Zugehörigen nicht aus dem öffentlichen Raum zu verdrängen. Dazu gehört es, sie auch in den schwierigen Zeiten von Covid-19 unter allen wichtigen Vorsichts- und Hygienemaßnahmen zu betreuen und zu begleiten“, so Birgit Meinhard-Schiebel, Gesundheits- und Pflegesprecherin der Grünen Wien.



Besondere Aufmerksamkeit erhält das Thema „Demenz begegnen“ in der Task Force Pflege, die in ihrer Arbeit Beiträge zur Pflegereform des Sozialministeriums leistet und in der diese Arbeitsgruppe dafür aktiv ist.



„Die Wiener Initiativen, an denen sich insbesondere der PSD, der FSW und zahlreiche Bezirke, Organisationen, Vereine und Betroffene beteiligen und besonders in der jetzigen Situation wichtige Beiträge leisten, brauchen Unterstützung, um dadurch den betroffenen Menschen möglichst rasch und unbürokratisch Unterstützung anbieten zu können“, so Meinhard-Schiebel.



