AVISO: Morgen - Ludwig/Sima eröffnen Flagshipstore der Wiener Stadtwerke

Wien (OTS) - 6 Unternehmen, 1 Anlaufstelle: Morgen, am 22.September um 09.30 Uhr, eröffnen Bürgermeister Michael Ludwig und Stadträtin Ulli Sima gemeinsam mit der Geschäftsführung den neuen Flagshipstore der Wiener Stadtwerke und der dazugehörigen Konzernunternehmen. Es wird auch die Möglichkeit zu Führungen in Kleingruppen durch die neuen Räumlichkeiten geben. Pro Medium ist aufgrund der aktuellen Situation eine Journalistin bzw. ein Journalist je Medium zugelassen. Bitte beachten Sie auch im Freien die 1-Meter-Abstandsregel und denken Sie nach Möglichkeit und Erfordernis an das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (MNS). Um die Auflagen, bedingt durch COVID-19, einhalten zu können, bitten wir Sie um verlässliche Voranmeldung unter kk@konzernkommunikation.at



WANN: 22. September, 09.30 Uhr

WO: Spittelauer Länder 45, 1090 Wien



Ludwig/Sima eröffnen Flagshipstore der Wiener Stadtwerke

Am 22.09 um 09.30 Uhr eröffnen Bürgermeister Michael Ludwig, Stadträtin Ulli Sima und die Geschäftsführung der Wiener Stadtwerke gemeinsam den Flagshipstore in der Spittelau.

