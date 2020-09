AVISO: Pressefrühstück Grüne Frauen Wien 23.9.: Präsentation „groß*und*klein“ - Das Handbuch für Alleinerziehende

Wien (OTS) - Rechtzeitig zum ersten Internationalen Feiertag der Alleinerziehenden am 28. September erschient das Gratishandbuch „groß*und*klein“. Es wird Alleinerziehenden den Alltag erleichtern. Hier kann man schnell herausfinden, wo frau/man sich Rat und Unterstützung im Alltag holen kann. Rund 60 private und öffentliche Einrichtungen werden in ihren Schwerpunkten vorgestellt. Ergänzt wird diese Übersicht durch Texte zu rechtlichen Fragen.

Alleinerziehen ist 2020 bunt und vielfältig und ein verbreitetes Lebensmodell in der Großstadt. Knapp 300.000 Alleinerziehende gibt es in Österreich. Das sind mehr Menschen als in Graz, der zweitgrößten Stadt Österreichs, und rund 12 Prozent aller Familien im Lande. Der Großteil dieser Alleinerziehenden sind Frauen, nämlich rund 257.000. Gut ein Viertel aller Alleinerziehenden lebt in Wien. Gerade in angespannten Zeiten, wie jetzt durch COVID bedingt, geraten Alleinerziehende ganz besonders unter Druck. Nicht zuletzt, weil gewohnte Unterstützungsysteme wegbrechen. Das Buch soll helfen, schnell das passende Angebot für die eigene Situation zu finden.



Die Grünen Frauen Wien präsentieren „groß*und*klein“ - Das Handbuch für Alleinerziehende und ihre Kinder. Des praktischen Gratishandbuch für Solo-Eltern ist ein Kooperationsprodukt der Grünen Frauen Wien und der Grünen Bildungswerkstatt Wien.





Zeit: 23. September 2020, 11:00 Uhr

Ort: Dschungel Café Wien, Museumsplatz 1, Fürstenhof

Mit

Barbara Huemer, Frauensprecherin der Grünen Wien, Frauensprecherin der Grünen Frauen Wien

Ursula Berner, Sprecherin für Familie, Jugend und Kinder der Grünen Wien

Elisabeth Kittl und Michael Schmid, Grüne Bildungswerkstatt Wien

Ajla Lubic, Alleinerzieherin







Wir freuen uns auf Ihr Kommen!





Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at