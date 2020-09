Hochkarätige Diskussion zur Wien-Wahl mit Bürgermeister Michael Ludwig an der HTL Rennweg

Vertreter*innen aller Parteien des Wiener Landtags werden am Mittwoch den Schüler*innen Rede und Antwort stehen. Politische Bildung an der HTL Rennweg live, innovativ und spannend.

Wien (OTS) - Politische Bildung hat an der HTL Rennweg schon seit Jahren einen enormen Stellenwert. Immer wieder veranstaltet die Schule Podiumsdiskussionen mit Politiker*innen, um dem Interesse der Schüler*innen für politische Themen nachzukommen. Am Mittwoch, 23.09.20 (09.00 bis 10.30 Uhr) findet an der HTL Rennweg im Vorfeld der Wiener Landtagswahl wieder eine prominent besetzte Diskussionsrunde statt. Niemand geringerer als der Bürgermeister der Stadt Wien, Michael Ludwig, hat die Einladung der Schule angenommen und wird mit Vertreter*innen aller anderen im Wiener Landtag vertretenen Parteien über die Themen der Wien-Wahl diskutieren. Die Schüler*innenvertretung wird die Diskussion leiten und den Politiker*innen Fragen der Schüler*innen stellen. Die HTL Rennweg, bereits zum 7. Mal als innovativste Schule ausgezeichnet, hat einen Weg gefunden, die Veranstaltung auch in Corona Zeiten sicher über die Bühne gehen zu lassen. Die Medientechnikabteilung der Schule wird die Diskussion filmen und via Live Stream auf dem offiziellen Youtubekanal der HTL Rennweg allen Schüler*innen und anderen Interessierten zugänglich machen.

Link: www.htl.rennweg.at/hearing

Rückfragen & Kontakt:

Höhere Technische Lehranstalt Wien Rennweg

Mag. Johannes Withalm

Öffentlichkeitsarbeit, Projektmanagement

+43 699 10 33 98 63

johannes.withalm @ bildung.gv.at

http://www.htl.rennweg.at