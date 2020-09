Cold Case: DNA-Spur klärt Juwelier-Raubüberfall nach neun Jahren

DNA-Treffer in England - Festnahme in Deutschland - Haft in Österreich und Rumänien

Wien (OTS) - Biologische Spuren auf einem Schal und einer Perücke ermöglichten es einer Raub-Ermittlungsgruppe des LKA Wien, einen seit Jahren ungeklärten Raubüberfall auf einen Juwelier zu klären. Die männlichen Tatverdächtigen (30, 31; beide Stbg: Rumänien) befinden sich in Haft.

Bei dem Überfall trugen die Täter Perücken und Frauenkleider. Sie attackierten unmittelbar nach dem Betreten der Lokalität einen Angestellten (32) mit einem Reizgasspray und einem Hammer. Das Opfer wehrte sich gegen den Angriff und konnte einem der Täter die Perücke sowie diverse Kleidungsstücke entreißen. Die Täter erbeuteten diverse Schmuckstücke und flüchteten zu Fuß. Der 32-Jährige wurde bei dem Überfall leicht verletzt.

Bei den zurückgelassenen Tatmitteln (Verkleidung) gelang es zwar, molekularbiologische Spuren in Form von DNA zu sichern, ein Abgleich mit der Datenbank ergab jedoch vorerst keinen Treffer. Der Fall wurde aufgrund fehlender Ermittlungsansätze ruhend gelegt.

Ende Jänner 2020 kam schließlich die Treffermeldung aus England. Eine britische Polizeibehörde konnte das damals gesicherte DNA-Profil einer Person, nämlich dem 30-jährigen Tatverdächtigen, zuordnen. Das LKA nahm aufgrund dieser neuen Entwicklung die Erhebungen wieder auf und stellte mit Unterstützung des Bundeskriminalamtes intensive Nachforschungen im In- und Ausland an.

Es konnten so mehrere Fotos des 30-jährigen Tatverdächtigen gesichert werden. Nach erfolgreichem Abgleich mit der digitalen Gesichtsfelderkennungs-Software des Bundeskriminalamtes erwirkten die Ermittler einen europäischen Haftbefehl gegen den Mann.

Der Haftbefehl wurde Ende Juni in Deutschland vollzogen. Bei der Vernehmung durch die Kriminalpolizei zeigte sich der 30-Jährige geständig und nannte auch die Identität des 31-jährigen Mittäters. Der zweite Tatverdächtige war, wie sich schnell herausstellte, bereits 2014 wegen eines versuchten Juwelierraubes in Wien festgenommen und zu einer zehnjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der Mann verbüßt seine restliche Haft derzeit in Rumänien.

