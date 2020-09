Mercato Rosso – „Licht, Luft, Sonne - Wohnen in Wien“

Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien, spricht mit Mag.a Karin Ramser, Direktorin von Wiener Wohnen, und Sängerin Maddy Rose über Wohnen in Wien.

Wien (OTS/SPW) - Die soziale Wohnbaupolitik hat in Wien eine beinahe 100-jährige Tradition, die Garant für leistbaren Wohnraum ist. Aber, wo stehen wir heute und wie wichtig ist gutes Wohnen für eine hohe Lebensqualität in der Großstadt? Fragen, die gerade in Zeiten der Corona-Pandemie und dem damit verbundenen Rückzug in die eigenen vier Wände ganz besonders bedeutsam scheinen. „Licht, Luft, Sonne“: Unter dem Motto der über 100-Jährigen Tradition des sozialen Wohnbaus spricht Barbara Novak heute am „Mercato Rosso“ über „Wohnen in Wien“. Bei ihr zu Gast im Studio sind die Direktorin von Wiener Wohnen Mag.a Karin Ramser und Maddy Rose, Sängerin und die diesjährige Gewinnerin des Donauinselfest-Nachwuchswettbewerbs „Rock The Island Contest“. Eine feine Musik-Melange rundet auch die heutige Sendung geschmackvoll ab.

Diese Sendung ist ab sofort unter www.mercatorosso.wien verfügbar!

„Wien, Wien nur du allein!“ – Nächster „Mercato Rosso“ am 27. September

Wien, Wien nur du allein… „sollst stets die Stadt meiner Träume sein“ (Rudolf Sieczynsky, 1912) oder „darfst zu mir so goschert und so grantig sein“ (Wiener Blond, 2019)? Nichts gibt so sehr Einblick in die Wiener Seele wie das Wienerlied, das irgendwo zwischen höchster Lebensfreude und tiefster Todessehnsucht rangiert. Gemeinsam mit Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und Wienerlied-Legende Roland Neuwirth diskutiert Barbara Novak nächste Woche über Wien, seine Menschen und das Wienerlied, das alles miteinander verbindet.

Über „Mercato Rosso“

Barbara Novak lädt wöchentlich zu Gespräch und Musik auf den „Mercato Rosso“. Im traditionellen Radioformat – und als Podcast verfügbar – dreht sich hier alles um Menschen, Meinungen und eine feine Wiener Musik-Melange! Am „Mercato Rosso“ diskutiert Barbara Novak brennende Themen unserer Zeit mit zwei Gästen – einer Expertin bzw. einem Experten zum jeweiligen Schwerpunktthema und einer Künstlerin bzw. einem Künstler für den Blick von außen. Dazu wird Musik gespielt, vor allem von heimischen Künstlerinnen und Künstlern. Abrufbar ist die Sendung als Podcast jeweils ab Sonntagvormittag über www.mercatorosso.wien.

