ORF III am Montag: Start für neues Vorabendformat „MERYN am Montag“ – Auftaktfolge zur Corona-Impfplicht-Debatte

Außerdem: Vierteiliger „ORF III Themenmontag“ zum Thema Schmerz u. a. mit Neuproduktion „Rücken und Kopf – Schmerzfrei durch den Alltag“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information zeigt am Montag, dem 21. September 2020, einen Programmabend ganz im Zeichen der Gesundheit. ORF-Gesundheitsexperte Siegfried Meryn rückt im neuen ORF-III-Vorabendformat „MERYN am Montag“ wöchentlich um 18.45 Uhr aktuelle Gesundheitsthemen in den Fokus. Gemeinsam mit einer Expertin oder einem Experten beantwortet er Publikumsfragen, teilweise telefonisch live zugeschaltet, passend zum jeweiligen Thema der Woche. Die Auftaktfolge widmet sich der aktuellen Frage „Corona – Impfpflicht für alle?“. Zu Gast ist Univ.-Prof. Dr. Herwig Kollaritsch, Facharzt für Tropenmedizin und Reisemedizin sowie Mitglied der Corona-Taskforce des Gesundheitsministeriums. Publikumsfragen werden via medizin @ orf.at oder telefonisch unter 01/87878-25614 entgegengenommen. Weitere Informationen sind auf der Teletextseite 260 sowie unter https://tv.ORF.at/orfdrei/ zu finden.

Bereits um 8.55 Uhr überträgt „ORF III AKTUELL“ eine Pressekonferenz von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Die Grünen), Präsident der Österreichischen Ärztekammer Thomas Szekeres und Ursula Wiedermann-Schmidt, Vorsitzende des Nationalen Impfgremium. Sie informieren über ein neues Kinder-Impfprogramm gegen Grippe, das aufgrund der besonderen Herausforderungen, die die Grippesaison diesen Herbst mit sich bringt, ins Leben gerufen werden soll.

Im Hauptabend zeigt der „ORF III Themenmontag“ die Neuproduktion „Rücken und Kopf – Schmerzfrei durch den Alltag“ (20.15 Uhr) von Stefan Wolner und Elisabeth Tschachler. Kopfschmerzen, Migräne, Kreuzschmerzen – chronische Schmerzen lasten wie ein Fluch auf vielen Menschen. Die Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher kommen davon nicht weg. Viele nehmen Tabletten, wissend, dass das keine langfristige Lösung darstellt. Doch jetzt tut sich etwas in der Schmerztherapie. Die Dokumentation zeigt, wie Schmerzpatienten dank neuer Behandlungsmethoden lernen, mit ihrem Leiden umzugehen. Denn der chronische Schmerz ist nicht mehr das Symptom einer Krankheit, er ist selbst die Krankheit.

Weiter geht es anschließend mit „Hilfe Gelenkschaden – Neue Therapie mit körpereigenen Zellen“ (21.05 Uhr), gefolgt von „Ersatzteile im Körper – Was taugen sie wirklich?“ (21.55 Uhr). Zum Abschluss des Abends kehrt der „ORF III Themenmontag“ wieder zur Grundfrage zurück:

„Woher kommen meine Schmerzen?“ (22.45 Uhr).

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at