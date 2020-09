Olischar: SPÖ Wien würde Doskozil-Realitätskurs gut tun

Wien braucht Mitte-Rechts-Politik mit Anstand – Integration nicht nur fördern, sondern auch einfordern

Wien (OTS) - „Der Integrationsbericht hat klar aufgezeigt, dass die undifferenzierte rot-grüne Willkommenskultur gescheitert ist. Dennoch wollen Bundeschefin Rendi-Wagner, Bürgermeister Ludwig und die SPÖ Wien weitere Flüchtlinge aufnehmen. Der SPÖ Wien würde der Doskozil-Realitätskurs gut tun“, so Klubobfrau Elisabeth Olischar zu den Aussagen von Burgenlands SPÖ-Landeshauptmann Doskozil: Er widerspricht Ludwig und Rendi-Wagner.

In den letzten zehn Jahren unter Rot-Grün ist die Zahl der Nicht-Österreicher um 70 Prozent gestiegen. Damit liegt der Nicht-Österreicher-Anteil in Wien mittlerweile bei 30 Prozent und fast doppelt so hoch wie im Österreich-Schnitt. Rund die Hälfte der Bevölkerung bewertet das Funktionieren der Integration in Wien als „sehr schlecht“ oder „eher schlecht“. „Die Antwort der Wiener SPÖ darauf ist, mehr Flüchtlinge in Wien aufzunehmen und den Zugang zur Staatsbürgerschaft zu erleichtern. Die neue Volkspartei Wien steht für eine klare Mitte-Rechts-Politik mit Anstand. Parallelgesellschaften müssen aktiv verhindert werden. Integration darf nicht nur gefördert, sondern muss vor allem eingefordert werden!“

„Umso unverständlicher ist es, dass eine linke Allianz aus SPÖ, Grünen und NEOS neue Migranten in Wien aufnehmen möchte. Damit lösen wir keine Probleme, sondern verschärfen sie nur. Wir fordern Deutsch als Voraussetzung für eine Gemeindewohnung, Deutsch als Landessprache in die Stadtverfassung zu verankern, ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr für Kinder, die es brauchen, die Ausweitung des Kopftuchverbots bis zum 14. Lebensjahr, mehr Transparenz im Förderdschungel der Stadt Wien und eine stärkere Förderung von Nachbarschaftszentren, als wichtigsten Ort für die Integration im Grätzl“, so Olischar.

