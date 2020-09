NEOS zu Anschober: Verantwortung für mangelnde Corona-Gesamtstrategie liegt beim Minister

Gerald Loacker: „Die Regierung stolpert weiter von Pressekonferenz zu Pressekonferenz – die Menschen werden im Unklaren gelassen.“

Wien (OTS) - „Anschober hat im Sommer verabsäumt, einen Plan für den Herbst vorzubereiten sowie eine ordentliche Teststrategie auf die Beine zu stellen. Das kann der Minister nicht auf die Bundesländer allein abschieben. Dass die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern nicht funktioniert, ist nur ein weiterer Effekt seines 'management by press conference' während der gesamten Corona-Krise; verstärkt werden die Probleme von fehlendem Leadership“ so NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker zum heutigen Interview von Minister Anschober im Ö1 Journal.

„Die Regierung stolpert weiter von Woche zu Woche, von Pressekonferenz zu Pressekonferenz, ohne jeden Plan, wie unser Leben langfristig alltagstauglich aussehen kann, wenn es auch in einigen Monaten noch keine Impfung gibt“, kritisiert Loacker. „Die Verordnung, die Montag Mitternacht in Kraft tritt, gibt es seit Freitagabend. Aber auch das wissen nur die, die stündlich auf der Homepage des Ministeriums nachschauen. So kann kein Unternehmen planen oder disponieren, Bürgerinnen und Bürger verlieren jede Orientierung. Und die Ampel, die als einfache Orientierung angekündigt war, ist nun ohnehin de facto abgeschafft.“

