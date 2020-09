FPÖ – Kickl fordert Rückführungsstopp von Migranten nach Österreich

Österreich nach deutscher Einschätzungen offenbar nur für Touristen gefährlich

Wien (OTS) - Obwohl die ÖVP die Geschichte gerne anders erzählt, haben Migrationsbewegungen in Richtung Österreich wieder volle Fahrt aufgenommen. Wie die „Krone“ berichtet, wurden in den Monaten Juli und August beinahe 4.500 Migranten aufgegriffen. Und was noch dazu kommt: Auch Deutschland schickt immer mehr Migranten nach Österreich zurück. Für FPÖ-Klubobmann NAbg. Herbert Kickl lässt diese Nachricht alle Alarmglocken schrillen: „Fast 1.500 Personen hat Deutschland in den Monaten Juli und August nach Österreich zurückgeschickt – Innenminister Nehammer nimmt das schweigend in Kauf. Anstelle von rigorosen Grenzschließungen setzt er auf seine Drohnen-Spielzeuge. Ein Armutszeugnis für den Innenminister der in der Migrationsfrage angeblich so harten Volkspartei.“

Für Kickl agiert die ÖVP in dieser Frage auch höchst verantwortungslos. Wie bekannt, hat Deutschland Wien auf die Liste der gefährlichen Corona-Orte gesetzt. „Es ist doch unverantwortlich, in dieser so gefährlichen Situation Migranten nach Österreich zu schicken, wenn gleichzeitig Touristen und Geschäftsreisende gewarnt werden, für Urlaub oder Geschäftstermin nach Wien zu reisen. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel importiert Flüchtlinge aus aller Herren Länder und schiebt sie gleichzeitig wieder nach Österreichzurück. Sind diese Flüchtlinge getestet? Niemand weiß es. Das ist doch alles nur noch absurd“, ist Kickl überzeugt.

Der FPÖ-Klubobmann fordert daher einen sofortigen Stopp der Rückführung von Migranten aus Deutschland nach Österreich: „Kanzler Kurz und Innenminister Nehammer müssen bei der deutschen Kanzlerin intervenieren und diesen Unsinn sofort abstellen.“

