Nepp: ÖVP für steigende illegale Einwanderung verantwortlich

Die FPÖ ist das einzige verlässliche rot-weiß-rote Gegengewicht zum rot-schwarz-grünen Zuwanderungswahnsinn

Wien (OTS) - Aus dem aktuellen Schlepperbericht geht hervor, dass die illegale Einwanderung nach Österreich im Vergleich zum Vorjahr massiv ansteigt. So sind alleine im Juli und August dieses Jahres 4.390 illegale Migranten in Österreich aufgegriffen worden. Seit Jahresbeginn wurden rund 8.000 Asylanträge in Österreich gestellt. „Seit die ÖVP mit dem Grünen in der Regierung ist, entwickeln sich Österreich und Wien zu einem Migrationshotspot. Während Sozialmigranten offenbar ungehindert nach Österreich kommen können, werden österreichische Urlauber dank Kurz, Blümel, Nehammer und Co. an den Grenzen schikaniert. Die ÖVP schwindelt die Österreicher nur an, denn in Wahrheit öffnet sie der illegalen Einwanderung Tür und Tor. Die FPÖ ist das einzige verlässliche rot-weiß-rote Gegengewicht zum rot-schwarz-grünen Zuwanderungswahnsinn“, so der Wiener FPÖ-Chef, Vizebürgermeister Dominik Nepp.

