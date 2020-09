Innatoss Laboratories startet Test zum Nachweis von neutralisierenden Antikörpern mit dem cPass(TM) Kit von GenScript gegen SARS-CoV-2 in Europa

Leiden, Niederlande und Oss, Niederlande und Piscataway, New Jersey (ots/PRNewswire) - cPass ist das erste kommerziell erhältliche Produkt zum schnellen Nachweis von Virus-neutralisierenden Antikörpern

Innatoss Laboratories kündigte heute den ersten Testservice fuer neutralisierende Antikörper gegen SARS-CoV-2 für die breite Öffentlichkeit in Europa an, in dem das GenScriptcPass (TM) SARS-CoV-2 Detektionskit für neutralisierende Antikörper zum Einsatz kommt. Das Testkit ist weltweit das erste, das den schnellen Nachweis von neutralisierenden Antikörpern (NAbs) ermöglicht, diese NAbs befinden sich im Serum von COVID-19-Patienten und sind für die Abwehr der Virusinfektion verantwortlich. Innatoss ist das erste medizinische Labor in Europa, das eine solche Dienstleistung für die breite Öffentlichkeit anbietet.

"Unsere Zusammenarbeit mit GenScript ist ein entscheidender Schritt, um hochwertige, innovative Produkte zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie, die eine globale Bedrohung für die öffentliche Gesundheit darstellt, auf den Markt zu bringen," äußerte sich Dr. Anja Garritsen, CEO von Innatoss. "cPass (TM) verwendet eine neuartige Testmethode, die das Vorhandensein von virusspezifischen neutralisierenden Antikörpern nachweisen kann. Denkbar wäre auch denTest fuer die Bestimmung der Dauer der potentiellen Immunität bei Einzelpersonen und somit in der gesamten Bevölkerung zu bestimmen, um somit auch die Entwicklung von Impfstoffen und monoklonalen Antikörpertherapien zu erleichtern. Der Test wird ein wichtiger Indikator zur Überwachung der neutralisierenden Antikörpertiter im Blut von Personen, sobald eine Impfung durchgeführt wird."

Bei einer Studie, die Innatoss kürzlich in der südniederländischen Stadt Kessel, die schwer von der ersten Welle von COVID-19 heimgesucht wurde, durchführte, wurde die Lebensdauer bindender Antikörper im Vergleich zu neutralisierenden Antikörpern bei Probanden bestimmt. Die IgG- und IgM-Spiegel der Patienten wurden zunächst 2-4 Monate nach der Infektion mit einem Schnelltest bestimmt und dann 2-3 Monate später erneut wiederholt. Anschließend wurden die Patientenproben mit dem GenScript cPass(TM) Kit auf neutralisierende Antikörper getestet. In 90 Prozent der Fälle fielen die Spiegel der bindenden Antikörper im Laufe der Zeit signifikant, während die der funktionellen Antikörper (neutralisierenden Antikörper) in 70 Prozent der Tests konstant blieb.

"Der cPass (TM) Test erzielt zuverlässige Ergebnisse, die dem Goldstandard in virologischen Laboratorien, dem ,Live SARS-CoV-2 Virus Neutralization Test', entsprechen, ohne dass ein Labor der Biosicherheitsstufe 3 erforderlich ist," erklärte Dr. Linfa Wang, die Erfinderin von cPass und Direktorin des Programms für neu auftretende Infektionskrankheiten an der Duke-NUS Medical School in Singapur. "Dieser neuartige Test zeigt nicht nur die Infektionsgeschichte des Einzelnen, er kann auch Hinweise darauf geben, wie wir uns künftig schützen können."

"Diese Zusammenarbeit ist ein bedeutender Schritt vorwärts, da sie wertvolle Einblicke in potentielle Immunität bietet und Institutionen weltweit einen besseren Zugang zu einem zuverlässigen COVID-19-Testansatz ermöglicht," so Dr. Patrick Liu, CEO von GenScript.

Informationen zu GenScript Biotech Corporation

GenScript Biotech Corporation ist eine weltweit tätige Biotechnologiegruppe, die ihre proprietäre Technologien auf verschiedenen Gebieten anwendet: von der fundamentalen Forschung in den Lebenswissenschaften über die translationale biomedizinische Forschung bis zu industriellen synthetischen Produkten und zelltherapeutischen Lösungen. Mit seiner Zielsetzung der Verbesserung der Gesundheit von Mensch und Natur durch Biotechnologie, hat das Unternehmen erstklassige Kapazitäten und Kompetenzen zur Herstellung biologischer Reagenzien und Wirkstoffen entwickelt.

Informationen zu Innatoss Laboratories

Innatoss ist ein forschungsfokusiertes Diagnostiklabor in den Niederlanden, das die Produktentwicklung mit der Durchführung von Spitzendiagnostik für Einzelpersonen und der Gemeinschaft verbindet. Mit seiner Kernkompetenz in Serologie und T-Zell-Biologie deckt es alle Aspekte der Immunantwort bei Infektionskrankheiten ab. Innatoss konzentriert sich auf Infektionskrankheiten mit einem komplexen immunologischen Hintergrund wie Q-Fieber und Lyme-Borreliose. Die Mission des Unternehmens "Früh erkennen! ...und die Gesundheitsprobleme im Zusammenhang mit Infektionskrankheiten deutlich reduzieren" wurde angesichts der Epidemie im Jahr 2020 auf COVID-19 erweitert.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1274339/Logo_Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

GenScript Biotech Corporation

Jungsoo Park

jungsoo.park @ genscript.com



Media Susan Thomas

Principal

Endpoint Communications

1-619-540-9195

susan @ endpointcommunications.net



Innatoss Laboratories

Anja Garritsen

anja.garritsen @ innatoss.com