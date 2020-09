Drozda: Laubner hat Österreichs Kulturlandschaft über die Grenzen des Burgenlands hinaus geprägt

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Kultursprecher Thomas Drozda hat Sepp Laubner als „einen der renommiertesten abstrakten Künstler Österreichs“ gewürdigt. Der Verstorbene habe als Mitbegründer des Kultur- und Aktionszentrum Cselley Mühle in Oslip die Kulturlandschaft über die Grenzen des Burgenlands hinaus geprägt, so Drozda, der erinnert: „Die Vision, mit der Cselley Mühle einen Ort des freien künstlerischen Schaffens zu gestalten, war auch zu allen Zeiten von der Sozialdemokratie unterstützt.“ Laubners Tod sei sehr bitter, „mein Mitgefühl in diesen schweren Zeiten gilt seiner Familie und Freunden“. **** (Schluss) up/ah

