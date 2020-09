Staffelübergabe an der Spitze des ÖGV

Oberösterreicher Franz Reischl turnusmäßig zum Präsidenten des Österreichischen Genossenschaftsverbandes gewählt

Wien (OTS) - Der Österreichische Genossenschaftsverband (ÖGV) hat mit Franz Reischl, dem Vorstand der Regionalentwicklungsgenossenschaft ProNahGeno und langjährigen Geschäftsführer der Bäcker- und Konditorengenossenschaft BÄKO, einen neuen Präsidenten. Er folgt auf Gerhard Hamel, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Vorarlberg. Die turnusmäßige Staffelübergabe - der Wechsel erfolgt jährlich - wurde durch einstimmige Wahl im Verbandsrat, dem Aufsichtsgremium des ÖGV, vollzogen.

"Die Welt seit Corona ist eine andere. Aber unsere Genossenschaften haben sich in dieser Zeit als äußerst krisenfest erwiesen, nicht zuletzt dank ihres klaren Förderauftrags", so der Oberösterreicher Reischl. "Werte wie Regionalität, Kundennähe und Nachhaltigkeit sind jetzt wichtiger denn je geworden. Den Genossenschaften sind diese Werte praktisch in die Wiege gelegt", ergänzt sein Vorgänger Hamel.

Verbandsanwalt Peter Haubner sieht die Genossenschaft auch für die kommenden Herausforderungen bestens gerüstet: "Kooperatives Wirtschaften in der Rechtsform der Genossenschaft ist aktueller und moderner denn je. Regional ist genial."



Über den ÖGV

Der ÖGV ist der Service- und Revisionsverband der Volksbanken sowie der gewerblichen Genossenschaften in Österreich - darunter bekannte Marken wie Expert, Red Zac, Sport 2000, ABAU oder auch die APA.

