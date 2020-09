Tanner: „Unser Heer ist da, wenn die Länder es brauchen!“

Wien (OTS) - Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Wir erleben aktuell einen massiven Anstieg der Covid-Infektionen und die Länder sind personell massiv gefordert. Sollten die Länder Unterstützung brauchen, so stehen unsere Soldatinnen und Soldaten bereit, um ihnen zu helfen. Sei es bei Teststraßen oder auch beim Contact Tracing“. Insgesamt haben die Soldatinnen und Soldaten und die Zivilbediensteten des Bundesheeres bislang 1,5 Millionen Stunden in Assistenzeinsätzen zur Bekämpfung der Coronapandemie geleistet. Ministerin Tanner abschließend: „Ich danke unseren Soldatinnen und Soldaten sowie den Zivilbediensteten, die so unglaublich viel geleistet haben und leisten!“

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung

Information & Öffentlichkeitsarbeit / Presse

+43 664-622-1005

presse @ bmlv.gv.at

http://www.bundesheer.at

@Bundesheerbauer