Dunkle Wolken am Liebeshimmel: Melina und Tim vor dem Aus? (FOTO)

Ärger im Melina-Tim-Paradies

Ein Couple wird von den Islandern nach Hause geschickt

"Love Island" - heute, 18. September 2020, 22:15 Uhr bei RTLZWEI

Besonders für Tim ist es ein harter Tag in der "Love Island"-Villa. Zum ersten Mal geraten er und seine Melina aneinander. Es hängen dunkle Wolken am sonst rosaroten Liebeshimmel. Doch es kommt noch härter für den Studenten. In der Nacht steht eine Entscheidung an. Ein Couple muss die Villa verlassen. Welches Paar es trifft, müssen die anderen Couples entscheiden. Das ist selbst für den gestandenen Mann zu viel - wie bei allen anderen Islandern kullern auch bei ihm die Tränen...

Macht ein Satz alles kaputt?

"Ich habe das Gefühl, dass du nicht so dabei bist wie ich." Diese Aussage wird Tim zum Verhängnis. Beim abendlichen Kuscheln hat der Student diesen Satz gegenüber Melina rausgehauen - nicht ahnend, dass diese Worte für die erste Krise bei seinem sonst so harmonischen Couple sorgen. "Bei diesem Satz, da ging bei mir direkt die Schranke runter. Ich dachte, es wäre alles perfekt! Dann haut der so einen Satz auf diese Art und Weise raus, wo ich mir denke, es ist halt doch nicht so perfekt!", redet sich Melina am Morgen in Rage. Stundenlang geht sie danach Tim aus dem Weg. Das geht für den Studenten so gar nicht, auch er ist sauer: "Da hat sie sich mega angegriffen gefühlt. Das kotzt mich an. Statt mit mir zu reden, sich aus dem Weg gehen, eingeschnappt sein - das hasse ich. Man ist doch keine drei mehr." Tim bittet um ein Gespräch. Mit Todesmine hört sich Melina an, was er zu sagen hat...

Die Party ist vorbei - Tränen bei allen Islandern

Die abendliche Party ist in vollem Gange, die Stimmung könnte nicht besser sein. Dann der Schock: Die Islander erfahren, dass noch heute ein Couple die Villa verlassen muss. Es kommt sogar noch heftiger, denn die Couples müssen entscheiden, wer fliegt. "Das kann ich nicht, das kann ich nicht", so Melina völlig verzweifelt. Doch es muss eine Entscheidung gefällt werden. Auf welche Islander fällt die Wahl? Wen schicken die Couples nach Hause?

"Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe", Ausstrahlung immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich. Auch alle Folgen der dritten Staffel sind im Premium-Bereich auf TVNOW verfügbar.

