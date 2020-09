Willkommen auf der Welt, willkommen in Ottakring!

Ungeplante Hausgeburt: Bezirksvorsteher Prokop und Gemeinderat Oxonitsch gratulieren zum 1-Monat-Geburtstag

Wien (OTS/SPW) - Besonders eilig hatte es die kleine Nicolina in Ottakring: Wegen eines Blasensprungs wurden am 18. August um kurz nach 8.15 Uhr die Johanniter gerufen – nur 10 Minuten später traf das Team in der Wohnung ein – für die Fahrt ins Spital blieb aber keine Zeit mehr.

Um 08.35 Uhr erblickte Nicolina das Licht der Welt. Natürlich auch für den Vater ein aufregendes Erlebnis: Er durfte im Beisein der Sanitäter die Nabelschnur durchschneiden. Die kleine Ottakringerin war bei der Geburt 52 cm groß und 3175g schwer.

Mutter Sladjana Jovanovic hat die Geburt lebhaft in Erinnerung: „Es ging so schnell! In 15 Minuten war sie schon da!“ Die vierjährige große Schwester Leonora stelle seit der Geburt ihrer kleinen Schwester außerdem sehr viele Fragen.

Bezirksvorsteher Franz Prokop und Gemeinderat Christian Oxonitsch gratulierten der Familie und der kleinen Nicolina jetzt zum 1-Monat-Geburtstag: „Die Johanniter waren rasch vor Ort. Zusammen mit der Familie haben Sie vollsten Einsatz gezeigt und die außergewöhnliche Situation mit Bravour gemeistert. Herzlich Willkommen in Ottakring kleine Nicolina!“

