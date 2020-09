„Sport am Sonntag“ mit ÖFB-Teamchefin Fuhrmann im Gespräch und ÖFB-Cup-Auslosung

Am 20. September um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Karoline Rath-Zobernig präsentiert „Sport am Sonntag“ am 20. September, um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Tennis: Dominic Thiem – ein Traum ist wahr geworden

Der US-Open-Sieger vor dem nächsten Grand-Slam-Turnier in Paris

Fußball: Die neue Teamchefin Irene Fuhrmann im Gespräch Österreichs beste Fußball-Trainerin vor der EM-Qualifikation des Damen-Teams

Fußball: Die Auslosung der 2. Runde des ÖFB-Cups

Ski alpin: Die Sommer-Action der ÖSV-Stars

1 Monat vor dem Start in den Ski-Weltcup in Sölden

Rad: Primoz Roglic – vom Skispringer zum Tour-de-France-Star

Der österreichische Rad-Profi Gregor Mühlberger im Studio über die Leiden bei der Tour

