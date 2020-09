VCÖ-Mobilitätspreis 2020 - AIT ist zwei Mal bei den Gewinner*innen

Wien (OTS) - Große Freude bei den Wissenschafter*innen des AIT über den Preis in der Kategorie „Forschung und wissenschaftliche Studien“ und den Preis in der Kategorie „Digitalisierung“ .

VCÖ-Mobilitätspreis 2020 in der Kategorie „Forschung und wissenschaftliche Studien“ für das Projekt „SUPERBE“.

Für mehr Lebensqualität im Wohnumfeld: TU Wien, AIT und lorenz consult demonstrieren das Potential sogenannter „Superblocks“ in Wien.

VCÖ-Mobilitätspreis 2020 in der Kategorie „Digitalisierung“ für die Einreichung Intelligent Framework for Resilient Design.

AIT entwickelt eine digitale Planungsplattform, wo Mobilität ganzheitlich geplant werden kann.

