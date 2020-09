KINO VOD CLUB kommt in die Schule

SCHULKINO FÜR ZUHAUSE

Wien (OTS) - Eine Plattform speziell für Schüler*innen, auf der eine Auswahl an pädagogisch wertvollen Filmen ganz einfach mittels Gutscheinen zu Hause gestreamt werden kann.

Im Moment sind aufgrund der Covid-19-Bestimmungen die Möglichkeiten außerschulischer Aktivitäten, wie eben auch Kinobesuche für Schulklassen, nicht alltäglich. Umso mehr freuen wir uns, dass der KINO VOD CLUB ab sofort auch über eine eigene Plattform für Schulen verfügt. Der SCHULKINO VOD CLUB enthält ein speziell ausgewähltes Programm für den Schulunterricht. Unter den Themenkomplexen Diversität, Geschichte, Gesellschaft, Körper & Geist sowie Kunst & Kultur stehen sowohl herausragende österreichische Dokumentarfilme wie auch Spielfilme auf dem Programm.

"Der SCHULKINO VOD CLUB sieht seine Aufgabe darin, den österreichischen Kinofilm der jungen Generation näherzubringen. Schüler*innen und Schülern soll eine Möglichkeit geboten werden diesen auch verstärkter wahrzunehmen. Wir sehen darin eine gute Möglichkeit Jugendlichen den Weg in die Kinos, die weiterhin auch von dieser neuen Initiative profitieren, zu erleichtern." Alexander Syllaba / Cinema Paradiso St.Pölten/Baden und KINO VOD CLUB

"In besonderen Zeiten bedarf es besonderer Maßnahmen. Wir freuen uns sehr, mit dem KINO VOD CLUB einen Partner gefunden zu haben, der Stadtkino Filmverleih ermöglicht, das ausgewählte Filmprogramm samt hochwertiger Begleitmaterialien ohne großen technischen oder bürokratischen Aufwand den Schülerinnen und Schülern bereitzustellen. Wir sehen dies als ideale Ergänzung zum kollektiven Kinobesuch - auch in Zukunft.“ Norman Shetler / Stadtkino Filmverleih

"In dieser nach wie vor schwierigen Zeit des Physical-Distancing, empfinden wir es als besonders wertvoll, dass der KINO VOD CLUB eine eigene Plattform für Schulen ins Leben gerufen hat. Denn das Kino ist, nun auch im Bildungsbereich, integrativer Teil dieses Konzeptes."

Christa Auderlitzky / filmdelights

Lehrer*innen können über ein Formular (https://www.vodclub.online/schulkino-bestellung/) Gutscheine („eTickets“) mit Anleitung und Gutscheincode für ihre Schulklassen bestellen, die im SCHULKINO VOD CLUB eingelöst werden. Schüler*innen registrieren sich unter schulkino.vodclub.online und leihen sich den entsprechenden Film aus, den sie nun 60 Tage lang via PC, Tablet oder Smartphone zu Hause streamen können. Nach dem ersten Abspielen kann der Film 48h beliebig oft angesehen werden. Schüler*innen erhalten lediglich eine Bestätigung via Mail und keine werblichen Aussendungen seitens des SCHULKINO VOD CLUBs . Die Daten werden ausschließlich zu Abwicklungszwecken verwendet und nicht weitergegeben.

Alle Schulfilme werden zu einem Spezialpreis von € 4,50 pro Schüler*in angeboten. Wie gewohnt im KINO VOD CLUB kommt natürlich auch beim SCHULKINO VOD CLUB jeder Stream einem der 50 Partnerkinos zu Gute, welches bei der Bestellung ausgewählt werden kann. Zu den angebotenen Filmen wird ausgearbeitetes Unterrichtsmaterial für Lehrer*innen zum Download bereitgestellt.

Programm (Auswahl)

DIE DOHNAL von Sabine Derflinger

DAS FIEBER von Katharina Weingartner

DIE BESTE ALLER WELTEN von Adrian Goiginger

WE FEED THE WORLD von Erwin Wagenhofer

MAIKÄFER FLIEG von Mirjam Unger

THIS LAND IS MY LAND von Susanne Brandstätter

ERDE von Nikolaus Geyrhalter



https://schulkino.vodclub.online/

https://www.vodclub.online



