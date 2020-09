Deutsch an ÖVP-Schwarz: Statt gemeinsamer Bewältigung der Krise kommt von ÖVP nur billige Polemik gegen Wien

ÖVP-geführte Regierung hat den Sommer verschlafen und stiftet regelmäßig Verwirrung statt ihre Verantwortung wahrzunehmen

Wien (OTS/SK) - Für das permanente Wien-Bashing seitens der ÖVP und ihrer stv. Generalsekretärin Schwarz fehlt SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch jegliches Verständnis: „Statt gemeinsam an der Bewältigung dieser Gesundheitskrise und ihrer verheerenden sozialen und wirtschaftlichen Folgen zu arbeiten, hat die ÖVP nur eines im Sinn: billige Polemik gegen die Stadt Wien und die Wiener Bevölkerung zu verbreiten.“ Deutsch erinnert daran, dass es sich dabei um dieselbe ÖVP handelt, „die den Sommer verschlafen hat und völlig unvorbereitet in den Herbst gestolpert ist, statt ihre Hausaufgaben zu machen und rechtzeitig wirksame Maßnahmen für den erwartbaren Fall eines neuerlichen Anstiegs der Infektionszahlen im Herbst zu setzen“. Die ÖVP-geführte Bundesregierung hatte keinen Plan für den Schulstart, keinen Plan für den Umgang mit dem Sommertourismus, hat keinen Plan für die Bekämpfung der immer weiter ansteigenden Arbeitslosigkeit und stiftet stattdessen nur Verwirrung und Verunsicherung mit einer Corona-Ampel, die sie selbst nicht mehr ernstnimmt. „Jetzt gegen einzelne Bundesländer zu polemisieren, bringt nicht nur nichts, es schadet dem Wirtschaftsstandort, dem Arbeitsmarkt und jedem und jeder Einzelnen“, so Deutsch, der die Bundesregierung dazu auffordert, „endlich ihre Verantwortung wahrzunehmen und gemeinsam für die Menschen im Land, die unter der Corona-Krise leiden, zu arbeiten“. **** (Schluss) bj/mb

