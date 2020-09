Straßenlabor zum Supergrätzl Volkertviertel

Wien (OTS) - „Superblocks“ sind ein innovatives Planungsinstrument zur Verkehrsberuhigung, das in Barcelona entwickelt wurde. Da in dem Konzept auch für Wien Potential liegt, läuft bis Ende des Jahres für das Volkertviertel in der Leopoldstadt eine Pilotstudie, die die Grundlage für Wiener Supergrätzl schaffen soll. Am Wochenende findet dazu im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche ein Straßenlabor in der Volkertstraße statt.

Vizebürgermeisterin und Klimaschutzstadträtin Birgit Hebein: „Angesichts der Klimakrise ist es besonders wichtig, sich mit anderen Städten auszutauschen und von ihnen zu lernen. Mit dem Supergrätzl bringen wir ein tolles Konzept aus Barcelona nach Wien. Mutige Pilotprojekte wie dieses zeigen, dass Verkehrsberuhigung nicht nur machbar, sondern ein Gewinn für alle Beteiligten ist. Sie brechen das fixe Bild auf, dass die Straßen den Motoren gehören und zeigen, was passiert, wenn sich die Menschen den Raum zurückerobern. “

Ein Superblock ist ein durch Straßenzüge begrenzter verkehrsberuhigter Bereich, in dessen Innerem die Durchlässigkeit des Straßennetzes begrenzt ist. Dadurch entstehen neue Möglichkeiten den Straßenraum aufzuwerten und die Bedingungen für Gehen und Radfahren zu verbessern. Langfristig hilft es, die Grätzl-Infrastruktur wie Einzelhandel und soziale Einrichtungen zu bewahren und zu stärken.

Uschi Lichtenegger: „Das Volkertviertel mit seiner hohen Bebauungsdichte, der überdurchschnittlichen Hitzebelastung und den vielen Schulen ist prädestiniert für neue Konzepte, um im öffentlichen Raum Verkehrssicherheit und Lebensqualität zu erhöhen. Im Straßenlabor können sich die AnrainerInnen an dem Experiment beteiligen und ich bin sicher, dass wir eine Fülle von Ideen für das Volkertviertel und die zukünftigen Wiener Supergrätzl gewinnen.“

Das Straßenlabor kann von 18. bis 20. September jeweils zwischen 10 und 18 Uhr in der Volkertstraße zwischen Rueppgasse und Springergasse besucht werden. Dort gibt es bei freiem Eintritt die Möglichkeit zur Information, zum Austausch und zum Einbringen von Ideen und Gestaltungsvorschlägen. Ein Straßenröntgen zeigt, was unter dem Asphalt liegt und bei Baumpflanzungen zu beachten ist. Täglich um 16 Uhr können Sie an einem Supergrätzl-Spaziergang teilnehmen.

Programm:

Freitag, 18. September 2020, 16 bis 17.30 Uhr: Spaziergang zum Thema "Was macht das Wiener Supergrätzl aus?" mit ExpertInnen der Stadt Wien

Samstag, 19. September 2020, 16 bis 17.30 Uhr: Spaziergang zum Thema "Alltagsökonomie und Soziale Arbeit"

Sonntag, 20. September 2020, 16 bis 17.30 Uhr: Spaziergang zum Thema "Grätzl-Initiativen und Kultur"



