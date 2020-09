Nepp: Grenzen für Illegale dank ÖVP offen wie ein Scheunentor

Tausende Asylwerber sind über die Grenzen geströmt – Blümel und Co. belügen Wiener nach Strich und Faden

Wien (OTS) - „Die Mär der ÖVP von geschlossenen Grenzen glaubt angesichts der massiv ansteigenden Asyl-Antragszahlen niemand mehr. Dank ÖVP-Spitzenkandidat Blümel und der schwarz-grünen Bundesregierung sind die österreichischen Grenzen für illegale Migranten offen wie ein Scheunentor“, kritisiert heute der Wiener FPÖ-Spitzenkandidat, Vizebürgermeister Dominik Nepp.

Nepp verweist darauf, dass bis Ende August rund 8.000 Asylanträge in Österreich gestellt wurden. Allein im Juli und August 2020 wurden 4390 Illegale in Österreich aufgegriffen. „Die ÖVP hat die Wirtschaft ruiniert, den österreichischen Familien den wohlverdienten Urlaub am Meer verdorben, aber gleichzeitig tausende Wirtschaftsmigranten nach Wien und Österreich gelassen.“

Die FPÖ sei das einzige Gegengewicht zum rot-schwarz-grünen Zuwanderungswahnsinn. „Die FPÖ steht als rot-weiß-rote Kraft bedingungslos auf der Seite der österreichischen Bevölkerung und fordert einen sofortigen Zuwanderungsstopp. Die ÖVP-Bluffertruppe mit Blümel und Co hingegen belügt die Wienerinnen und Wiener nach Strich und Faden“, so der Wiener FPÖ-Chef. (schluss)

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

nfw @ fpoe.at

www.dominiknepp.at

www.fpoe-wien.at