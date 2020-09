Hammerschmid: SPÖ-Druck bringt nun endlich Gurgeltests für SchülerInnen

Hammerschmid empfiehlt weitere Maßnahmen für einen sicheren Schulbetrieb

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid begrüßt, dass Bildungsminister Faßmann laut dem Standard nun endlich in die Gänge kommt und Gurgeltests, sowie mobile Testteams für SchülerInnen einrichten möchte. Vor fünf Wochen stellte die Abgeordnete ihr Paket für einen gesunden Schulstart vor, mobile Teams und Gurgeltests wurden schon damals von ihr gefordert: „Warum Faßmann darauf wartete, dass es mehr Infektionen in Österreich und in Schulen gibt, um diese Maßnahme einzusetzen, ist mir nicht nur ein Rätsel, sondern auch höchst fahrlässig. So hat er wertvolle Zeit für die Vorbereitung und Umsetzung dieser Maßnahme verstreichen lassen und die Gesundheit vieler SchülerInnen, PädagogInnen und derer Familien aufs Spiel gesetzt.“****

Eine weitere Säule des Plans für einen sicheren Schulbetrieb sind regelmäßige, engmaschige LehrerInnentestungen. Dafür sollen diese ins Screeningprogramm aufgenommen werden. Ein solches gibt es bereits für den Gesundheitssektor und Tourismus. Hammerschmid: „Jetzt wo der Bildungsminister die Signale endlich hört, sollte er nicht wieder die Ohren verschließen, sondern schnell handeln, um nicht noch mehr Infektionen und Schulschließungen zu riskieren.“ (Schluss) up/sd



