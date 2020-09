Toto: win2day-User knackt Dreifachjackpot und gewinnt 166.500 Euro

Jackpots in der Torwette gehen in die nächste Runde

Wien (OTS) - Ein win2day-User und das über win2day angebotene Systemspiel-Programm „System Champion“ waren in der Toto Runde 38A ein unschlagbares Duo: Denn mit diesem System gelang einem win2day-User der einzige Dreizehner der Runde. Damit knackte er den Dreifachjackpot im Alleingang und gewann rund 166.500 Euro.

In der Torwette gab es zum wiederholten Male keine fünf und auch keine vier richtigen Ergebnisse, womit die Jackpots in beiden Rängen in die nächste Runde gehen.

Annahmeschluss für die Toto Runde 38B ist am Samstag, um 15:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 38A

1 Dreizehner zu EUR 166.478,10 8 Zwölfer zu je EUR 1.035,00 170 Elfer zu je EUR 10,80 1.184 Zehner zu je EUR 3,10 1.378 5er Bonus zu je EUR 1,10

Der richtige Tipp: 1 1 1 1 1 / X 1 1 2 X 2 X 2 1 2 X 2 2

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 24.524,64 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 1.548,67 Torwette 3. Rang: 11 zu je EUR 58,50 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 135.876,47

Torwette-Resultate: 2:1 +:2 2:0 2:1 +:0

