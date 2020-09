„Natur im Garten“-Baumnavigator hilft bei Auswahl des richtigen Baumes

LR Eichtinger: Bäume gegen Klimawandel

St. Pölten (OTS) - Der „Natur im Garten“-Baumnavigator hilft bei der Auswahl des richtigen Baumes für den Hausgarten oder für den öffentlichen Grünraum. Auf www.willBAUMhaben.at können Gartenfans und Gemeinden anhand von elf Kriterien aus über 150 Bäumen auswählen. „Mit wenigen Klicks ist zu sehen, welcher Baum für die Grünfläche oder den Garten am geeignetsten ist. Bei den Auswahlkriterien werden Standortfaktoren wie Licht und Schatten, Bodenbeschaffenheit oder die klimatischen Gegebenheiten berücksichtigt“, so Landesrat Martin Eichtinger.

„Durch die Regulation von Temperatur, Feuchtigkeit und Windgeschwindigkeit sorgen Bäume für ein angenehmes Mikroklima und steigern so unsere Lebensqualität“, weiß Katja Batakovic, fachliche Leiterin von „Natur im Garten“. Im Arboretum (Sammlung verschiedenartiger Bäume und Sträucher) auf der „Garten Tulln“ zeigt das Gärtner Team den Gartenliebhaberinnen und Gartenliebhabern eine breite Auswahl an Kleinbäumen und Sträuchern, darunter auch einige Raritäten. „Für jede Gartengröße gibt es den geeigneten Baum. Baumgröße, Baumgestalt, Blattform und -farbe und die Verzweigung des Geästes kommen im Jahresverlauf so richtig zu Geltung. Auf der ‚Garten Tulln‘ können die Gäste ihren Wunschbaum, der in den kommenden Jahrzehnten den Garten prägen wird, genau unter die Lupe nehmen“, so Batakovic. Denn gerade im urbanen Raum wirken sich langanhaltende Hitzeperioden meist negativ auf unser Wohlbefinden aus. Auch für Bäume und Pflanzen bedeuten hohe Temperaturen Stress.

