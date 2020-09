SPÖ Kärnten Kommunalkonferenz findet digital statt

Sucher, Vallant: Sicherheit und Gesundheit stehen im Vordergrund - auf Grund aktueller Corona-Entwicklung keine physische Präsenz bei Kommunalkonferenz

Klagenfurt (OTS) - Auf Grund der aktuellen Corona-Entwicklung und den Verschärfungen der Maßnahmen durch die Bundesregierung, ab nächsten Montag 0:00 Uhr, wird die für morgen, Samstag, geplante SPÖ Kärnten Kommunalkonferenz zur Vorbereitung auf die im Februar stattfindenden Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen nicht wie geplant im Lakeside Park in Klagenfurt, sondern in digitaler Form via Videokonferenz in der SPÖ Kärnten App stattfinden.

„Die Gesundheit unserer MitarbeiterInnen und Delegierten steht immer im Vordergrund, deshalb haben wir uns entschlossen die Konferenz digital stattfinden zu lassen. Der Virus macht am Wochenende keine Pause - auch wenn die verschärften Maßnahmen erst ab Montag gelten, es würde Kärntens bisher ausgezeichneten Weg durch die Krise konterkarieren, wenn wir auf die aktuelle Entwicklung erst am Montag reagieren“, so SPÖ Kärnten Landesgeschäftsführer Andreas Sucher und Gemeindevertreterverband Kärnten Vorsitzender Günther Vallant, die Gastgeber der Konferenz.

Landesparteivorsitzender Peter Kaiser, Mitglieder der Landesregierung und des Landesparteivorstandes werden sich - in bewährter Form - per Livestream an die Delegierten wenden.

Über die Ergebnisse der Konferenz werden die Medien via Presseaussendung informiert.

