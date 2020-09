Konzertverschiebung: DIE ÄRZTE in Bad Hofgastein am 11.12.2021

Graz (OTS) - Liebe Fans der besten Band der Welt!

Aufgrund der behördlichen Veranstaltungsverbote im Zusammenhang mit COVID-19 mussten die Konzerte der „In The Ä Tonight" Tour für 2020 abgesagt werden. Aber es wären nicht Die Ärzte, wenn es nun nicht grandiose Neuigkeiten gäbe: Die Band hat sich entschieden, die ursprünglich geplante Tour Ende 2021 zur Gänze nachzuholen, so auch das heißerwartete Konzert im Rahmen des SOUND & SNOW GASTEIN:

NEUER TERMIN: 11. Dezember 2021

Alle bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit für den Ersatztermin.

Tickets ab sofort wieder erhältlich auf www.oeticket.com!

Die absolute Kultband der deutschen Musikszene und nach eigenem Ermessen Beste Band der Welt wird in einem der schönsten Skigebiete Österreichs ein mit Sicherheit einzigartiges Konzert spielen und bei den Fans für Begeisterungsstürme sorgen. Von den Anfängen der einstigen Auftritte in besetzten Häusern bis zu den heutigen Konzerten in ausverkauften Stadien und Arenen ist viel Zeit verstrichen, und die Band, bestehend aus Bela B, Farin Urlaub und Rodrigo González, ist erfolgreicher den je.

Das ist auch verdammt gut so, denn die Pop-Dinosaurier (Zitat: Smudo) beweisen mit viel Humor aber auch mit gesellschaftskritischen Themen ihre Daseinsberechtigung an der Spitze des deutschsprachigen Pop- und Rockolymps. Die Liste der Hit-Singles ist midenstens ebenso lang wie Liste der Lieder, die in den 80 Jahren auf den Index gelandet sind. So tragen die Ärzte neben dem selbst gegeben Titel „Beste Band der Welt“ auch den zweifelhaften Titel „meistindizierteste Band Deutschlands“ – zumindest in den 80er Jahren.

Mittlerweile haben sich Lieder wie Junge, Schrei nach Liebe, Hurra, Männer sind Schweine und unzählige weitere Songs in das kollektive, musikalische Gedächtnis eingebrannt und sind aus der Radiolandschaft nicht mehr wegzudenken.

Ihre selbstironische Darstellung aber auch ihre politische Positionierung sind nur zwei der zahlreichen Gründe für die Treue der rießigen und weiterhin wachsenden Fangemeinde.

Konzerte vor 100‘000 Zuschauern und ausverkaufte Tourneen mit der Kultband KISS haben längst Musik-Geschichte geschrieben und Platinalben wie Jazz ist anders, Rock’n’Roll Realschule – Unplugged und Die Ärzte – Die Band die sie Pferd nannten dürfen in keiner Plattensammlung mehr fehlen.

Die Leutgeb Entertainment Group und Gastein freuen sich sehr, die Kultband im Rahmen des Sound & Snow Gastein zum Ersatztermin am 11. Dezember 2021 an der Talstation der Schlossalmbahn Bad Hofgastein präsentieren zu dürfen. Der letzte Pogo ist noch lange nicht getanzt!

