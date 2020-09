Unter die Lupe genommen – der Lebensmittelproduktion auf der Spur

TV-Magazin "Land und Leute" am Samstag, 26. September 2020 um 16.30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Der Bergbauer Hannes Royer aus Schladming hat den unabhängigen Verein "Land schafft Leben" gegründet, um zu zeigen, wie Lebensmittel produziert werden. Damit möchte man das Bewusstsein und die Wertschätzung fördern für das, was wir essen. „Land schafft Leben“ geht der Frage nach, wie Tiere geschlachtet werden, wann eine Milchkuh ausgedient hat und wie Gemüse in Österreich angebaut wird. Warum der Kren scharf und die Karotte orange ist, auch darüber sollen sich Konsumenten Gedanken machen. Hannes Royer ist überzeugt, dass sich Bauer und Konsument verändern müssen. Nicht alles was momentan effizient ist, muss auch zukunftsfähig sein – eine Reportage aus der Steiermark.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 26. September:

*Wacholder erhalten.

Auf den Spuren des Wacholders ist das Land und Leute Team im Naturpark Leiser Berge im Weinviertel in Niederösterreich unterwegs. Rund 1200 Exemplare hat man entdeckt und freigelegt – damit möchte man den Wacholderbestand am Buschberg erhalten.

*Alles Bio.

In Aigen-Schlägl, im oberösterreichischen Mühlviertel, wurde der erste Biowochenmarkt Oberösterreichs eröffnet. Beim Rundgang stellen sich zwei bäuerliche Bioproduzenten vor, die dort ihre Produkte verkaufen.

*Naturjuwele entdecken.

Ob das Höflein Moor oder eine ganz besondere Quelle - eine Kärntner Kräuterexpertin präsentiert kleine Naturjuwele in Ebenthal und nimmt das Team mit in ihr Kräuterrefugium. Dort gibt es Wissenswertes über Kräuter, Wurzeln und Pflanzgemeinschaften.

*Gesunde Superfrucht.

Kleine orange Beeren, umgeben von langen Stacheln – Sanddorn ist zwar aufwändig zu ernten, aber dank der Inhaltsstoffe eine der wertvollsten Wildpflanzen. Eine Reportage aus Niederösterreich zeigt mehr über Anbau, Ernte und Verarbeitung.

