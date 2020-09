Gründungsrektor Herbert Resch feiert seinen Abschied von der Paracelsus Universität

Im Rahmen einer Emeritierungsfeier im Hangar-7, die aufgrund der Corona-Krise um einige Monate verschoben worden war, verabschiedete sich Herbert Resch offiziell in den Ruhestand.

Salzburg (OTS) - Prof. Herbert Resch leitete 18 Jahre lang die Geschicke der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität (PMU) und setzte Meilensteine in Lehre, Forschung und Patientenversorgung. Am 1. Juni 2020 übergab er das Amt an seinen Nachfolger Prof. Wolfgang Sperl. Spät, aber umso freudiger, feierte der Gründungsrektor nun gemeinsam mit Familie, Freunden, Ehrengästen, Kooperationspartnern, der neuen PMU-Führung und Universitätsangehörigen seine Emeritierung im Hangar-7 – Pandemie-bedingt unter strengen Sicherheitsvorkehrungen.

Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer, der auch die Laudatio hielt, zeichnete den gebürtigen Steirer für seine langjährigen Verdienste um den Gesundheits- und Wissenschaftsstandort Salzburg mit dem Großen Ehrenzeichen des Landes Salzburg aus. Ehrengast Anthony Windebank, ehemaliger Dean der Mayo Medical School und Professor an der Mayo Clinic, erhielt für seine langjährige Unterstützung der Paracelsus Universität das Große Ehrenzeichen des Landes Salzburg überreicht. Windebank war mit seiner Gattin Karen Weavers aus den USA angereist, um Herbert Resch für die mehr als 20-jährige Freundschaft und Zusammenarbeit zu danken.

HINTERGRUND:

Dass es 2002 zur Gründung einer privaten medizinischen Universität kam, hatte einen guten Grund: Alle Verhandlungen mit dem Bund zur Etablierung einer öffentlichen Medizinuniversität in Salzburg bzw. einer medizinischen Fakultät der Universität Salzburg waren gescheitert. Deshalb setzten einige Primarii des Landeskrankenhauses Salzburg die notwendigen Schritte zur Gründung einer Medizinischen Privatuniversität.

Unter der Federführung von Herbert Resch, Vorstand der damaligen Unfallchirurgischen Abteilung am Landeskrankenhaus Salzburg, begannen 1999 die Vorbereitungen und darüber hinaus Verhandlungen mit den politischen Kräften in Salzburg. Mithilfe des Landes Salzburg, von 50 Stiftern und der großzügigen Unterstützung von Dietrich Mateschitz, der unter anderem die Ausfallshaftung für die Universität übernahm, konnte auch die große finanzielle Hürde überwunden werden. 2002 wurde die Paracelsus Universität schließlich als Privatuniversität mit einer Privatstiftung als Rechtsträger akkreditiert, der Studienbetrieb startete 2013 mit dem Studium der Humanmedizin. 2007 folgte die Ernennung des Landeskrankenhauses Salzburg und der Christian-Doppler-Klinik zum "Universitätsklinikum der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität".

Reschs jahrelanger Wegbegleiter und Kollege, der 2012 verstorbene Ehrenrektor Julian Frick, hatte das Medizin-Curriculum im intensiven Austausch mit der Medical School der Mayo Clinic in Rochester/USA entwickelt. Die renommierte Klinik ist seither eine enge Kooperationspartnerin der PMU in Forschung und Lehre; bereits mehr als 150 Medizinstudierende aus Salzburg – und seit Gründung des zweiten Standorts auch aus Nürnberg – haben ihr Forschungstrimester an der Mayo Clinic in Rochester/Minnesota, Jacksonville/Florida und Scottsdale/Arizona absolviert.

Bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2015 nahm der international bekannte Schulterchirurg das Rektorsamt parallel zu seiner Tätigkeit als Vorstand der Universitätsklinik für Unfallchirurgie und Sporttraumatologie in Salzburg wahr. Unter seiner Leitung war die Entwicklung in Lehre, Forschung und personeller Hinsicht in den Jahren rasant fortgeschritten: Bis dato gibt es 21 Universitätsinstitute, vier Zentren, sechs Forschungsprogramme und einige Ausgründungen. Neben den grundständigen Studiengängen in Humanmedizin, Pflegewissenschaft und Pharmazie wurden zwei Ph.D.-Studiengänge und ein umfangreiches Aus- und Weiterbildungsangebot etabliert. 2014 kam als zweiter Standort die PMU in Nürnberg mit dem Studium der Humanmedizin hinzu. Auch infrastrukturell und personell gab es enormes Wachstum: Die Universität ist Eigentümerin von vier Universitätsgebäuden in Salzburg und beschäftigt rund 350 Mitarbeitende. Zurzeit absolvieren knapp 1700 Studierende die Studien- und Universitätslehrgänge.

Rückfragen & Kontakt:

Paracelsus Medizinische Privatuniversität

Sabine Ritzinger (Unternehmenskommunikation & Presse)

Tel. 0662/2420-80112, Mobil 0699/14420044

sabine.ritzinger @ pmu.ac.at

www.pmu.ac.at