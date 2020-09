FPÖ-Teufel: Schwarzer Zuckerpakt ist Verhöhnung der Rübenbauern

Wer fast 50 Millionen Euro Dividenden auszahlen kann, braucht keine Fabrik schließen

St. Pölten (OTS) - Den heute von der ÖVP abgefeierten Zuckerpakt zur Rettung der Agrana Zuckerfabrik in Leopoldsdorf, bezeichnete der freiheitliche Wirtschafts- und Landwirtschaftssprecher LAbg. Ing. Mag. Reinhard Teufel aus Niederösterreich, als „Verhöhnung der Rübenbauern“. Denn, so Teufel weiter, „wer 48,1 Millionen Euro an Dividenden ausschütten kann und dazu noch seinen Vorstand mit 2,1 Millionen Bonuszahlungen belohnt, der kann nicht so notleidend sein, dass er eine Fabrik schließen muss.“

Abgesehen davon handle es sich bei der ganzen Agrana-Geschichte um ein rein schwarzes Problem, denn die Agrana gehöre zum tiefschwarzen Raiffeisenkonzern und schreibe fette Gewinne, betonte Teufel. „Dass die angebliche Bauernpartei ÖVP jetzt gemeinsam mit ihrem mächtigen Raiffeisenkonzern die Rübenbauern ausnehmen will und für dumm verkauft, ist eigentlich ein Skandal der Sonderklasse“, betonte Teufel, der die ÖVP-Landespolitiker aufforderte ihre parteiinterne Rübenproblematik in den Griff zu bekommen.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Klub im NÖ Landtag

Pressereferat

T:02742/9005 13703,

presse-noe @ fpoe.at

www.fpoe-noe.at