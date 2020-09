FPÖ – Kickl: ÖVP-Kanzler zwingt Österreichern absurde und bei den Haaren herbeigezogene Regeln auf

Schwarz-Grün setzt Weg der Angst- und Panikmache fort

Wien (OTS) - „Nachdem Kurz den Österreichern wohlwollend ein wenig Freiheit über die Sommermonate zugestanden hat, dann sogar ‚Licht am Ende des Tunnels‘ sah, bereitet er nun in einer Form von Zuckerbrot und Peitsche mit seinen Ministern die Österreicher auf einen Lockdown Metternichscher Art vor. Egal, was Experten sagen, für Kurz und Co. dient das Coronavirus nur dazu, autoritäre Strukturen in Österreich auszubauen – jetzt greift er als nächsten Höhepunkt mit brutalen Mitteln massiv in den privaten Bereich der Bevölkerung ein“, kritisierte heute FPÖ-Klubobmann NAbg. Herbert Kickl.

„Diese schwarz-grüne Regierung ist gewillt und voll auf Kurs, ihren Weg der Angst- und Panikmache fortzusetzen. Der ÖVP-Kanzler zieht die Daumenschrauben bei den Österreichern schön langsam an und schränkt damit die persönlichen Freiheiten jedes Einzelnen immer mehr ein. Anstatt auf die Eigenverantwortung der Menschen zu setzen, zwingt er den Österreichern absurde und bei den Haaren herbeigezogene Regeln auf. Mit diesem Handeln werden die autoritären Züge von Kurz immer klarer“, so Kickl.

