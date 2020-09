FSG BMHS – Pascal Peukert: Bundesregierung verursacht Ampelchaos

Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler sowie Erziehungsberechtigte sind verunsichert.

Wien (OTS) - Grundsätzlich wären die Idee einer Ampelregelung und die dazu ausgearbeiteten Vorgaben gut, damit für alle Beteiligten klar wäre, wann was in der Schule zu tun ist. Bundesminister Faßmann hat dies durch die unterschiedlichen Regelungen ad absurdum geführt und große Verunsicherung herbeigeführt.

Es ist nicht mehr nachvollziehbar, aufgrund welcher Daten und Fakten welche Entscheidung getroffen wird bzw. zu treffen ist. Die Verordnung 384 vom 3. September 2020 beinhaltet, dass Oberstufen bei der Ampelfarbe Orange auf Distance Learning umstellen müssen. Diese Vorgabe wurde jedoch durch die Belassung der Ampelfarbe Gelb für Schulen auch in Regionen und Bezirken, welche auf Orange geschaltet wurden, ausgehebelt.

Die Aussage von Bundesminister Faßmann, dass Schulen so lange offen bleiben, wie es gesundheitspolitisch vertretbar sei, grenzt an Fahrlässigkeit. Wo, wenn nicht im Oberstufenbereich, wo die Altersgruppe mit den höchsten Neuinfektionen der letzten sieben Tage ist, sind Maßnahmen wie Distance Learning angebracht. Dies vor allem auch vor dem Hintergrund, dass in Schulen die allgemeingültigen und schulspezifischen Hygienemaßnahmen kaum eingehalten werden können. Zur Erinnerung: Einhaltung von Mindestabständen in überfüllten Klassen und Garderoben sowie manchen Unterrichtsgegenständen, Arbeit in kleinen oder homogenen Gruppen, die Möglichkeit des ausreichenden Lüftens oder laufende Desinfektionsmaßnahmen von Arbeitsgeräten und Materialien in Funktionsräumen sind und bleiben Wunschdenken.



Das Bildungsministerium muss sich der Realität der steigenden Infektionszahlen speziell in der Altersspanne der 15-24-Jährigen stellen und geeignete Maßnahmen setzen, um die Sicherheit aller Beteiligten auf möglichst hohem Niveau zu gewährleisten.



„Hier ist ein eindeutiges Versäumnis der Regierung zu erkennen, welche es über den Sommer nicht geschafft hat, einen geeigneten Krisenplan für die Schulen auszuarbeiten, rechtzeitig zu kommunizieren und diesen effektiv zu verfolgen“, sagt Pascal Peukert, Vorsitzender der FSG BMHS.



Rückfragen & Kontakt:

Ing. MMag. Pascal Peukert

Vorsitzender FSG BMHS

Tel.: +43 676 496 64 14

Mail: pascal.peukert @ my.goed.at