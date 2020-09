BMW Group in Österreich setzt Ausbildungsoffensive fort

Im Jahr 2020 bislang 90 neue Lehrlinge eingestellt.

Salzburg (OTS) - Die BMW Group in Österreich sichert zusammen mit ihren Händlerpartnern im Jahr 2020 Ausbildungsplätze auf hohem Niveau. Bis Mitte September 2020 begannen an den BMW Group Standorten Steyr, Wien sowie bei den über das gesamte Land verteilten BMW und MINI Partnern 90 neue Lehrlinge. Ungeachtet der besonderen Umstände des Jahres 2020 kommt die BMW Group in Österreich ihrer Verantwortung als verlässlicher Arbeitgeber nach und stärkt gleichzeitig ihr Engagement am Wirtschaftsstandort Österreich.

Die ausführliche Pressemitteilung und weiteres Bildmaterial erhalten Sie im BMW Austria PressClub.

Erfahren Sie mehr über die BMW Group in Österreich Zum BMW Austria PressClub

Rückfragen & Kontakt:

BMW Group in Österreich

Michael Ebner

Leiter Kommunikation Österreich

+43 662 8383-9100

michael.ebner @ bmwgroup.com

www.press.bmwgroup.at