FPÖ – Rauch: Grüne versagen in Umwelt- und Verkehrspolitik auf ganzer Linie!

Absage des Treffens für 1-2-3-Ticket soll Unfähigkeit der Grünen übertünchen

Wien (OTS) - „Wie heute bekannt wurde, sagte Wiens grüne Vizebürgermeisterin Hebein ein schon seit mehreren Monaten geplantes Treffen mit den Landesverkehrsreferenten und der grünen Verkehrs- und Umweltministerin Gewessler zum 1-2-3-Ticket ab. Die Absage des Treffens zeigt einmal mehr, dass die Grünen in der Umwelt- und Verkehrspolitik völlig planlos agieren und auf ganzer Linie versagen“, stellte heute der freiheitliche Umweltsprecher NAbg. Walter Rauch fest.

„Warum man aber ein ganzes Treffen mit der grünen Ministerin wegen Hebein absagt, ist äußerst befremdlich. Diese Aktion von Hebein erweckt den Anschein, dass bei den Grünen einfach kein Interesse am 1-2-3-Ticket besteht. Mit einer ‚Kopf in den Sand‘-Politik läuft man nun davon, um einer Schmach zu entgehen. Nach dem Chaos rund um das Plastikpfand, wird vonseiten der Grünen abermals mit mehr als fragwürdigen Mitteln Umwelt- und Verkehrspolitik betrieben - Gewessler hat nun einen ordentlichen Aufklärungsbedarf“, so Rauch, der eine parlamentarische Anfrage an die Ministerin ankündigte.

„Das 1-2-3-Ticket ist ohnehin seit Anfang an eine völlige verkorkste Konstruktion. Solange nicht der ländliche Raum für den öffentlichen Verkehr vollends erschlossen wird, ist ein derartiges Ticket ohnehin nur für Ballungszentren interessant. Zuerst zäumt man das Pferd von hinten auf und dann schafft man es nicht, ein Treffen ordnungsgemäß zu organisieren und für Klarheit zu sorgen. Das 1-2-3-Ticket war lediglich ein Marketinggag und die Absage soll scheinbar die völlige Tatenlosigkeit und das Versagen im Umwelt- und Verkehrsbereich übertünchen“, meinte Rauch, der erneut die rasche Umsetzung der Nahverkehrsmilliarde, die vom ehemaligen FPÖ-Verkehrsminister Norbert Hofer initiiert wurde, einforderte.

„Der ländliche Raum braucht echte Investitionen und einen Ausbau des öffentlichen Verkehrs anstatt schwarz-grünen Lippenbekenntnissen. Werden nicht bald konkrete Schritte dahingehend gesetzt, wird der ländliche Raum weiter verkommen und ausgedünnt“, betonte Rauch.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at